Ascend Elements和Elemental Strategy Metals联手成立了AE Elemental，这是一家尖端合资企业，准备在波兰扎维尔切 (Zawiercie ) 开拓电动汽车(EV) 电池回收领域。此次战略合作标志着在满足可持续电池回收解决方案日益增长的需求方面迈出了重要一步，这对于蓬勃发展的电动汽车市场至关重要。该设施展示了最先进的技术，旨在显着提高锂离子电动汽车电池的回收利用，树立行业新标准。

主要亮点：

成立合资企业： Ascend Elements 和 Elemental Strategy Metals 推出 AE Elemental 。

创新回收设施： 位于波兰扎维尔切的领先设施，并计划在德国建造另一个设施。

高容量回收： 波兰每年有可能回收约 28,000 个电动汽车电池。

未来扩张： 德国工厂预计 每年可处理 58,000 辆电动汽车 。

战略投资： 致力于先进的锂提取技术。

扎维尔切 (Zawiercie) 的AE Elemental 工厂不仅仅是另一座回收工厂；它也是一座回收工厂。它代表了电动汽车电池生命周期的前瞻性方法。通过拆卸、放电和粉碎废旧电池，该工厂将生产黑料——这是制造新型电动汽车电池材料（如正极活性材料（CAM）和正极前驱体（pCAM））的关键组成部分。这一流程支撑了该合资企业每年回收高达12,000 吨电池的能力。

此外，AE Elemental 致力于通过整合锂提取能力来扩大其运营规模，每年能够处理多达20,000 吨黑色物质，预计于 2024 年秋季施工，并于 2026 年开始运营。

扩张计划包括在德国中部开发一座新工厂，旨在使该企业的回收能力翻一番，并进一步巩固 AE Elemental 在欧洲市场的地位。