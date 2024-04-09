根据 Counterpoint Research 的印度乘用车车型销量追踪报告，预计印度 2024 年电动汽车销量将增长 66%，占乘用车总销量的 4%。展望 2030 年，电动汽车预计将占印度乘用车销量的近三分之一。

以下为详细内容：

在消费者兴趣日益浓厚、政府政策倡导、基础设施发展以及对气候变化担忧等多重因素的共同驱动下，印度电动汽车销量在 2023 年几乎翻了一番。

预计 2024 年电动汽车销量将增长 66%，占乘用车 (PV) 总销量的 4%，这得益于市场中的新入者和政府补贴的双重推动。

到 2030 年，电动汽车预计将占印度乘用车整体市场近三分之一的份额，这表明该国汽车行业将呈现强劲的长期增长态势。

2023 年：电动汽车市场强劲增长

尽管印度 2023 年乘用车销量同比仅增长 10%，但其电动汽车销量却几乎翻了一番，占总乘用车销量的 2%。电动汽车销量激增可归因于多重因素，包括城市消费者日益浓厚的兴趣、政府的倡导、基础设施的发展以及对气候变化的担忧等。

塔塔汽车公司凭借强大的产品组合和与优步的战略合作，在 2023 年占据了印度电动汽车市场份额的三分之二以上，但其部分市场份额被马恒达(Mahindra & Mahindra) 和比亚迪抢占。马恒达凭借其产品组合中仅有的一款车型—2023 年推出的纯电动 SUV XUV400—实现了 2476% 的增长，成为 2023 年增长最快的品牌，紧随其后的是比亚迪和名爵汽车。

比亚迪在印度仅有两款车型——e6 MPV 和 Atto 3 SUV，其销量在 2023 年增长了超 1500%。尽管属于高端车类目，但比亚迪成功跻身印度五大电动汽车品牌之列，展示了其在不断增长的电动汽车市场取得的显著成功）。

比亚迪最近推出的 Seal（海豹） 车型预计将进一步提升其市场份额和竞争力，为印度电动汽车市场的动态变化增添新因素。

展望：2024 年及以后

根据 Counterpoint Research 的印度乘用车车型销量追踪报告显示，预计印度 2024 年电动汽车销量将增长 66%，占乘用车总销量的 4%。展望 2030 年，电动汽车预计将占印度乘用车销量的近三分之一。

Maruti Suzuki 进入电动汽车市场预计将撼动塔塔汽车的统治地位。此外，越南汽车制造商 VinFast 计划在印度泰米尔纳德邦建立工厂，这凸显了印度国内对电动汽车制造业日益增长的兴趣和投资。所有这些不仅意味着竞争加剧，也反映了汽车行业向可持续和环保技术转型的趋势。

Counterpoint Research 的副总监 Liz Lee 在评论供应链发展时补充道：“印度的电动汽车市场正处于即将迎来大幅增长的顶点。” 在印度制造计划的支持下，以 Ola、Reliance New Energy 和 ACC Energy Storage 等关键参与者为主导的电动汽车电池制造业的兴起，将降低制造成本并提振电动汽车销量。政府针对先进化学电池 (ACC) 的 PLI 计划以及最近将 35,000 美元以下电动汽车的进口关税降至 15% 等举措都是改变游戏规则的举措。所有这些不仅为特斯拉打开了大门，也表明印度已准备好迎接大量投资并培育电动汽车及其零部件供应商的新生态。这清楚地表明，印度成为全球电动汽车市场主要参与者的进程正在加速。

Counterpoint Research 的研究副总裁 Neil Shah 在评论市场前景时表示：“电动汽车生态正处于相当初期阶段。随着基础设施和消费者需求的发展，我们将看到特斯拉，和包括小米在内的快速发展的中国品牌等新玩家的进入，这将催化全球第四大乘用车市场的创新和竞争。此外，虽然传统的汽车制造生态已经成熟，但从电池到信息娱乐系统、传感器到全自动驾驶辅助系统/自动驾驶汽车，一个强大的智能汽车制造生态仍处于构建阶段。我们预计在整个价值链中更多的参与者将印度市场视为优先选项，不仅是为了瞄准国内消费，也是为了技术研发和出口机会。从设计和提供先进汽车零部件的高通和联发科，到提供安全和安保软件的黑莓，再到富士康，通过其基于 MIH 联盟的创新“本地化”设计和制造模式，将逐步减少印度新玩家的门槛进入壁垒。”