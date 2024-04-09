极越宣布与领克汽车对外服务品牌领极联服达成战略合作，双方将携手打造更高效、更便捷、更安心的全新售后服务体系，助力极越售后服务体验再升级。

根据协议，双方将围绕智能汽车售后服务的基础保养、事故机电维修、钣喷维修、保险理赔服务等多方面展开合作，充分发挥各自在售后领域的渠道和技术优势，统一服务标准，为极越用户打造一站式售后服务体验。

售后服务是极越智能汽车生态服务体系的核心部分之一。通过对线下渠道持续大力布局，目前极越已运营近30家直营售后门店和超40家授权售后门店，覆盖全国30个以上重点城市，并在上海打造了全国首个售后零件中心，为用户提供行业领先的售后服务体验。

领克汽车是由吉利控股集团、吉利汽车集团和沃尔沃汽车合资成立的全球新高端品牌，距第一款车上市不到6年，领克就成为最快达成百万销量的中国高端汽车品牌。在汽车售后服务领域，领克具备专业、高效、多元且覆盖辐射范围较广阔的售后服务网络。截至3月底，已经有超过352家领克中心可以为用户提供销售、售后服务、体验服务，覆盖全国27个省份和4个直辖市的共221个城市，包括西部区域的云贵川、陕甘宁、西藏、新疆等偏远城市也均已铺设领克中心，为全国各城市用户提供高效、便捷的售后服务体验。

开启交付以来，极越用户快速增长，用户分布范围也日益广泛。为确保给所有极越用户，尤其是部分偏远地区用户带来“不缩水”的标杆级售后服务体验，极越和领极联服达成强强联合，精选领极联服高品质、高标准服务门店与极越售后服务网络实现互联融合，为极越在3至5线城市的售后服务提供强力补充，满足极越用户日常保养、事故维修等服务需求。

同时，极越售后保障体系也将持续加速成长。按照计划，至今年底，极越售后服务网络将覆盖超过120个城市，为用户无忧用车提供有力保障。另外，极越还为用户打造了云端在线服务中心，用户可随时、随地获得车辆的诊断、咨询等售后服务，全方位满足用户售后需求。

作为高端智能汽车机器人品牌，极越基于领先的百度AI能力和吉利SEA浩瀚架构赋能，旗下首款AI智能纯电SUV极越01具备行业标杆极智驾能力，不仅是国内首个“纯视觉”智驾技术方案量产车型，并在全球率先实现大模型“上车”。

为让用户尽享智能汽车极致体验，极越的服务体系不断加速升级，已先后和吉诺、顺丰等多家不同行业的头部公司达成合作，并将极氪能源等大吉利服务体系引入极越售后服务体系。未来，极越还将和更多行业头部公司达成合作，打造更领先的生态服务体系。