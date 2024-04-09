韩国汽车制造商起亚在韩国首尔举行的首席执行官投资者日分享了其未来战略和财务目标的最新情况。基于自宣布中长期业务计划以来多年来取得的成就，起亚将重点更新去年宣布的2030战略，并进一步强化其业务战略，以应对全球出行行业格局的不确定性。活动期间，起亚更新了中长期业务战略，重点关注电动化和PBV业务。起亚重申了2030年430万辆的年销量目标，其中包括160万辆电动汽车（EV）。 2030年430万辆的年销量目标比该品牌2024年320万辆的年度目标高出34.4%。

该公司还计划通过提高混合动力汽车（HEV）、插电式混合动力（PHEV）和纯电动汽车等电动汽车占总销量的比例来成为电动汽车领先品牌，预计电动汽车销量将达到248万辆到 2030 年，年销量将占起亚总销量的 58%。

起亚总裁兼首席执行官 Ho Sung Song 表示：“继 2021 年成功重新推出品牌后，起亚正在强化其全球业务战略，以进一步建立创新的电动汽车产品线，并加速公司向可持续移动解决方案提供商的转型。” “通过有效应对移动市场的变化并有效实施中长期战略，起亚正在加强其对客户、社区、全球社会和环境福祉的品牌承诺。”

虽然 2030 年电动汽车的长期需求预计将保持不变，但短期内需求增长的步伐可能会不平衡。全球经济增长疲软、电动汽车补贴减少以及充电基础设施适应速度放缓等因素可能会影响电动汽车需求。

为了灵活应对市场环境的变化，起亚将确保其产品线运营的最大灵活性。起亚计划将其混合动力电动汽车 (HEV) 产品阵容从 2024 年的 6 款车型扩大到 2028 年的 9 款车型，并为该品牌的大多数主要车型提供 HEV 动力总成选项。

为了应对电动汽车市场的变化，起亚将在2026年之前推出六款电动汽车车型，从2024年即将推出的EV3开始，随后在美国、欧洲和韩国等主要市场推出EV2、EV4和EV5。在新兴市场，该公司将部署两款特定地区的电动汽车，例如针对印度市场的Carens EV。

该品牌还计划在全球 13 家工厂生产电动汽车和内燃机 (ICE) 汽车，其中 7 家在韩国，6 家在海外。此外，韩国还将运营两家电动汽车专用工厂。

电动汽车战略：到2027年扩大到15辆电动汽车，目标是到2030年电动汽车销量达到160万辆

起亚的中长期业务战略仍然以电气化和PBV增长为重点，到2027年将推出总共15款电动车型。这意味着该品牌在此前承诺的14款车型上又增加了一款电动车型。这一数字包括新款电动汽车（EV2、EV3、EV4 和 EV5）以及两款 PBV（PV5 和 PV7）。

此外，为了提高电池性能并确保成本竞争力，起亚计划通过提高镍钴锰（NCM）电池的能量密度和续航里程来重点升级其技术。该品牌还将提供包括磷酸铁锂（LFP）电池在内的多种电池选择，以满足全球市场的多样化需求。

起亚还在全球范围内推动充电基础设施扩张战略。该品牌计划到 2030 年在韩国建设超过 5,400 个 E-pit 品牌加油站，目前已安装 482 个。作为IONNA合资企业的一部分，起亚还计划到 2030 年在北美利用超过 30,000 个充电站。在欧洲，该公司将通过与IONITY的合作建设超过 17,000 个充电站。

产品方向以实现销售目标

起亚展示了其产品的四个方向——互联、自动驾驶、性能和设计。

起亚计划逐步将新的基于连接的服务扩展到新兴市场，例如 OTA、按需功能 (FoD) 和车载支付。此外，起亚计划继续改进基于最新5G网络的连接技术，例如先进的OTA系统和使用人工智能（AI）的燃油效率驾驶。

该公司还将重点关注软件定义车辆（SDV）的扩展，开发一个集成平台，可以最大限度地发挥系统硬件和软件之间的协同作用，并将高性能车载计算机与高速连接和最新的人工智能技术可提高便利性和安全性。

起亚正在升级其高速公路驾驶辅助（HDA）技术，并计划通过不断开发高分辨率精密传感器和自动驾驶软件，到2026年将系统范围扩大到城市自动驾驶。

起亚还计划于 2025 年 1 月继续发布其 EV 车型的 GT 装饰变体，包括 EV9 GT。该品牌计划通过 OTA 功能最大限度地提高其车辆的便利性和性能。这种能力应用了一些最新的软件技术，例如下一代车辆架构、高性能中央计算机、集成操作系统和控制器集成软件。