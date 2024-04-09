蔚来汽车正在将 GPT 技术集成到 NOMI 和 Microsoft Azure 的整个智能电动汽车系列中，进一步增强用户体验。蔚来整个欧洲系列智能电动汽车均采用 NT2.0 平台，此次部署将于本月晚些时候开始，并将通过其领先的固件无线更新功能 (FOTA) 进行交付。由此，NOMI 成为全球首批量产车载人工智能系统之一，并积极将 GPT 技术作为其整个系列的标准功能。

NOMI GPT 功能通过 Microsoft Azure OpenAI 服务为 NIO 用户带来汽车级 GPT，通过解决更复杂的查询、使用直观的语言，同时提供车辆特定信息，补充 NIO 车载助手 NOMI 的独特功能。其结果是更加个性化和直观的用户体验，提供更准确和相关的响应，而无需将您的眼睛离开道路或双手离开方向盘。

除了针对当天量身定制的个性化问候（例如天气信息）之外，NOMI GPT 还将引入一系列新的交互方式，以充分利用每次旅程，例如在出现提示时向用户提供有关如何操作车辆某些功能的信息。

NOMI GPT是蔚来车载助手的自然演变，借助检索增强生成（RAG）技术，用户可以通过用户手册功能获得汽车操作支持。比手动搜索信息更快、更容易，用户现在可以简单地提出诸如“如何调整后视镜？”之类的问题。或“如何检查轮胎压力？”并通过车内显示屏显示说明。

增强的交互还不止于此，新的 FAQ（常见问题）功能让用户更好地了解 NOMI，包括她的能力和偏好，进一步个性化用户体验并增强与 AI 助手的交互。用户可以向 NOMI 询问她最喜欢的音乐、玩的游戏，甚至她对其他人工智能系统的看法。只需提出问题，即可获取有关蔚来及其创始人以及其他蔚来产品的最新新闻。

为了确保最佳和最安全的体验，蔚来将分阶段发布，从 2024 年 4 月 5 日起，蔚来开始通过其领先的无线 (OTA) 更新推出该功能。这将使所有当前 NT2 平台的现有用户能够使用该功能。基于人工智能的智能电动汽车将受益，该功能最初提供英语、德语和挪威语版本。

通过 Microsoft Azure OpenAI 添加 NOMI GPT 功能，该技术能够生成相关响应并解决更复杂的查询，从而补充 NOMI 当前的能力。

蔚来欧洲产品体验总监本杰明·斯坦梅茨 (Benjamin Steinmetz) 表示：“NOMI 自推出以来就坚定地确立了自己作为与智能电动汽车互动的直观且有趣的方式的地位。” “通过 Microsoft Azure OpenAI 服务增强 GPT 功能，NOMI 现在能够生成更相关的响应并解决更复杂的查询，从而使用户的旅程更有价值、更愉快。这次集成只是一个开始，它将帮助 NOMI 更快地扩展，并在每个版本中提供令人兴奋的新功能。”