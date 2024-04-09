欧宝正在开启该公司悠久而成功的历史的新篇章：今天，这家总部位于吕塞尔斯海姆的汽车制造商发布了新款欧宝 Frontera 的首批图片。这款有趣且宽敞的新型 SUV 带有新的欧宝“Blitz”标志，从一开始就将作为电池电动车型提供，客户还可以选择采用 48 伏混合动力技术的车型。

新款 Frontera 以其对欧宝大胆而纯粹的设计理念的粗犷诠释，让人一见倾心。新款 Frontera 直立的前部轮廓和独特的前部比例将实用而宽敞的座舱容积与非常大胆、坚韧但现代表现力的外观结合在一起。全新欧宝“Blitz”标志庆祝其在系列车型上的首次亮相，并自豪地位于欧宝 Vizor 的中心。

黑色“vizor”赋予Frontera的前部独特的身份，并将带自动远光灯的 Eco LED 头灯和中央 Opel Blitz 无缝集成。 Vizor 由下三分之一处的梯形冷却开口支撑，强调了汽车坚固耐用的姿态。

著名的欧宝“翼标志”以现代诠释闪耀，三个照明块由车身颜色的镶嵌物分隔开。侧视图中可以看到独特的C柱，在视觉上将宽敞的驾驶室分割开来。在其他地方，明显的轮拱和挡泥板使汽车牢牢地固定在道路上，同时也给新来者带来了坚固和现代的外观。

现代外观和感觉在内饰中得到延续，巧妙的设计与实用性相结合。仪表板和车门上的宽水平装饰在视觉上扩大了本已通风的机舱。此外，欧宝典型的全数字纯面板驾驶舱配有两个10英寸显示屏和多媒体信息娱乐系统，与大胆而优雅的新型方向盘一样引人注目。欧宝始终遵循最大舒适度、最小干扰的理念，提供干净、无毒的用户体验，以避免任何形式的数字压力。

新产品还通过提供可选的创新智能手机站来满足那些喜欢依赖自己的移动设备的人的需求。通过专用应用程序连接到车站后，用户的智能手机成为车辆的信息娱乐控制面板，并与方向盘按钮进行交互。欧宝再次在新款 Frontera 中为广大客户带来座椅创新。前排座椅中的专利 Intelli-Seat 功能（一个可以减轻尾骨压力的插槽）即使在高速公路上长途旅行时也能确保出色的舒适度。此外，座椅不仅做工精美，雕刻感十足，撞色缝线也引人注目。座椅面料也采用完全可持续的再生材料制成。

一系列智能解决方案进一步增加了新人的乐趣。例如，使用冷却无线充电器和前面的两个 USB 端口以及第二排的另外两个 USB 端口，为移动设备充电比以往任何时候都更容易。通常无法正确放入机舱的大型设备（例如平板电脑）可以通过灵活的带子安全地存放在中控台中。机舱内进一步开放的存储区域可容纳日常随身携带的物品，橡胶衬里可防止嘎嘎声和滑动。第二排乘客可以使用前排座椅靠背上的集成智能手机口袋。

此外，新款Frontera的装载能力也令人印象深刻。后排座椅升起后，行李箱内可提供超过 460 升的行李空间，而座椅放倒后，行李箱容量可增至 1,600 升。后排座椅按 60:40 的比例分割，提供了额外的多功能性，同时标配第二个承载地板。此外，如果乘客在旅途中需要携带更多行李或想要充分利用超过200公斤的车顶负载，则可以选装功能性车顶行李架。

与所有新欧宝车型一样，新款 Frontera 不仅以其大胆纯粹的设计给人留下深刻印象，而且还以其负责任的性能令人印象深刻。客户将能够选择纯电池电动型和采用 48 伏混合技术的高效驱动器。无论客户选择哪种动力传动系统，由于特定的底盘设置，他们都可以期待高水平的驾驶乐趣。吕塞尔斯海姆的工程师密切关注优化车身控制并提供欧宝典型的驾驶特性 – 即使在德国高速公路上高速行驶时也是如此。

凭借其富有表现力的新外观、巧妙有趣的解决方案以及全电动或混合动力驱动器的轻松选择，新款欧宝 Frontera再次表明这个德国品牌认真对待其电气化承诺，同时满足广泛的客户需求。