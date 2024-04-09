总部位于新加坡的农业科技初创公司Peptobiotics日前宣布，已经获得了一笔620万美元规模的A轮融资。

据了解，这笔得到超额认购的融资由Hatch Blue（通过Blue Revolution Fund基金）领投，现有投资者Trendlines Agrifood Fund、Ponderosa Ventures、The Yield Lab Asia Pacific以及Seeds Capital、Seventure Partners、GrainCorp Ventures、Farmabase参投。

Peptobiotics成立于2020年，致力于通过重组抗菌肽技术帮助畜牧和水产养殖领域减少对抗生素药物的依赖。据介绍，该生物活性肽是一种天然细菌抑制蛋白，能够在达成与抗生素饲料添加剂效果相当的同时，避免使用方产生细菌耐药性。

作为Peptobiotics的发展背景，该公司表示，现阶段，抗生素滥用在牲畜养殖业中是一种普遍存在的现象，近80%的抗生素被用于这一领域，从而确保动物的健康并促进其生长状况。然而，这种过度使用也使得摄取这些食材的人类群自身的抗生素耐药性得到了提升。有数据指出，每年因抗生素耐药性细菌导致的死亡案例高达70万人。

同时，Peptobiotics也强调称，在一些限制抗生素使用量的国家，转向无抗生素生产并且能够维持动物生长状态往往会需要进行额外的资源投入。相应的，这种对抗生素的过度依赖也导致了畜牧养殖群体生产成本的间接提升。因此，Peptobiotics希望能够推出一种相对廉价且绿色有效的抗生素替代品。

在新融资的用途方面，根据声明，Peptobiotics将会用新的资金推进其抗生素替代品产品进一步向市场落地。