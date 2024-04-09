电动皮卡车进入到一个百花齐放的新阶段，各个厂商铆足了劲希望在这个领域打开新的市场，同时产品也开始更加绿色和可持续。

吉利纯电皮卡雷达地平线

作为国内首款四驱纯电超级皮卡，雷达地平线以4秒级零百加速等超级性能，重新定义中国新能源皮卡超级新标准。

雷达地平线基于M.A.P雷达瀚海平台打造，作为国内首款也是目前唯一的原生纯电皮卡平台，M.A.P雷达瀚海平台不仅为雷达地平线提供了超越传统皮卡的基础皮卡属性，更使其依托纯电能源，拥有了能源平台、物联平台以及智能平台三大属性。

依托于平台优势，雷达地平线搭载高性能永磁同步双电驱系统，峰值总功率高达315kW，峰值总扭矩达到594N·m，相比传统燃油皮卡，其具有以下五大核心特性。

第一，皮卡特性，雷达地平线不仅拥有中国皮卡最高865kg额定载重、815mm最强涉水以及95%的最大爬坡度，3000kg拖拽能力更与Ranger相当。第二是电四驱特性，依托于纯电属性，雷达地平线以4.5秒百公里加速，成为中国加速最快皮卡，可媲美Cybertruck。第三是外放电特性，雷达地平线21kW全球最强外放电，功率是Cybertruck的两倍，这使得雷达地平线拥有远超燃油皮卡的拓展性，让用户在户外可以放肆玩、潮酷玩。第四，基于M.A.P雷达瀚海平台，雷达地平线还拥有智能物联和乘用化两大特性。

福特 F-150 Lighting

福特 F-150 电动化是一件大事，尤其是因为普通版车型已连续 40 年成为北美最畅销的车辆（不仅仅是卡车）。自从 2021 年 5 月推出 Lightning（它的名字源自高性能汽油动力 F-150）以来，数以万计的美国人已经预订了一辆。 在动力方面，福特F-150 Lightning采用了前后双电机，最大功率可以达到433kW，峰值扭矩为1050N·m，其0-60英里/小时加速成绩为4.5s，在EPA工况下，其纯电最大续航里程大概为515公里，同时福特F-150 Lightning不仅有四驱系统，还有标准、运动、越野和牵引共计四种驾驶模式。从福特F-150 Lightning的动力来看，这个表现还算是可以，毕竟超过一千牛米的扭矩也是市面上比较少见的。

Rivian R1T皮卡车

Rivian目前提供三个版本：基本规格双电机（526bhp、610lb ft 扭矩）、高性能双电机（656bhp、829lb ft）或四电机（824bhp、908lb ft）。买家还可以选择三种电池尺寸——105kWh（标准）、135kWh（大型）和180kWh（最大）——双电机型号的续航里程可达 410 英里，四电机型号的续航里程可达 328 英里。它的载货空间也不短，引擎盖内有 330 升，“齿轮通道”内有 350 升，后床地板下方有一个 200 升密封箱。

特斯拉 Cybertruck 朋克皮卡

从性能数据上来看，Cybertruck的确做到了马斯克所吹嘘的“比卡车更实用，比跑车更快”——最快的Cybertruck可以在2.6秒内从静止状态达到每小时60英里，与保时捷跑车911 Turbo S一样快；同时，Cybertruck的牵引重量可达1.1万磅，比电池驱动的福特F-150闪电和一些汽油驱动的F-150车型还要大。它还拥有17英寸（约合43厘米）的离地间隙，这比所有版本的F-150和电动Rivian R1T皮卡都要高。

全轮驱动版Cybertruck和高端Cyberbeast的预计交付时间为2025年。特斯拉计划每年交付25万辆Cybertruck，不过，马斯克此前表示，这个交付速度不会在今年实现，要到2025年才能实现。

悍马电动皮卡车

它长十八英尺，高六英尺半，宽七英尺多，重量超过四吨。换句话说，皮卡世界的海豹突击队。

随着第一版车型售罄，买家目前有两个版本可供选择：EV2X，配备双电机 562bhp/7,400 磅英尺动力系统，续航里程长达 311 英里，以及 EV3X，它的三个版本提高了赌注- 电机，983bhp/11,500lb ft 动力系统，续航里程可达 381 英里。

Ram 1500 Revolution 电动皮卡

Ram 1500 Revolution 电动汽车 (REV)于 2023 年 1 月首次作为概念亮相，一个月后，Ram 在当年的超级碗中场展示中揭开了量产版的面纱。它将基于 Stellantis 的全新 STLA Frame 平台打造，有两种款式可供选择，要么是续航里程高达 350 英里的 168kWh 电池组，要么是续航里程高达 500 英里的 229kWh 电池组。如果您能为自己找到一个 350kW 的快速充电器，那么 10 分钟内即可实现最多 110 英里的额外续航里程，而 645bhp、620lb ft 的扭矩以及 4.4 秒的 0-60 英里/小时加速时间对我们来说也都非常健康。

但这还不是全部，Ram 1500 REV还拥有1,225公斤的有效负载能力、6,350的牵引能力和610毫米的涉水能力，以及车对车、车对家和车对电网的双向充电。计划于今年晚些时候全面推出。

GMC 全电动皮卡车 Sierra EV

GMC 的第三款全电动皮卡车是 Sierra EV。与悍马和雪佛兰的 Silverado EV 一样，它将基于通用汽车的 Ultium 平台，配备两台电机，最大提供 744 马力和 785 磅英尺的扭矩。预计于 2024 年初在美国道路上上市，首发车型将是 Denali Edition 1，我们获悉其充满电后可行驶 400 英里，而 350kW 的充电能力意味着大约 10 英里的续航里程分钟。此外，据报道，10.2kW 的车载电源插座在停电时可为您的家供电长达 21 天。

与悍马一样，它也可以通过四轮转向进行螃蟹行走，并且具有 600 公斤的有效负载能力和 4,309 公斤的牵引能力。

Atlis另类硬汉XT电动皮卡车

Atlis 是另一家在电动皮卡领域分一杯羹的美国初创公司，Atlis 于 2019 年首次向世界展示了其楔形的 XT 皮卡，配备了声称500 英里的续航里程 – 以及 15 分钟的充满电充电时间。

其余规格同样令人印象深刻：600+bhp、12,000lb ft 扭矩、5.0 秒内 0-60mph 加速、最高时速 120mph、近 2.3 吨有效载荷、近 16 吨牵引能力。买家可以选择 6.5 或 8 英尺的空间规格，入门级版本的价格从 45,000 美元起，配备 125 kWh 电池，续航里程为 300 英里。与此同时，续航里程最高的车型配备 250kWh 电池，续航里程为 500 英里，起价为 69,000 美元。

EdisonFuture EF1-T电动皮卡

阳光动力（SPI.US）旗下全资子公司EdisonFuture Motor所研发的纯电动皮卡EF1-T，提供标准版、高级版和超级版三种不同配置版本。除了EF1-T之外，该公司还计划推出一款基于相同平台的全电动面包车，并将其命名为EF1-V。SPI Energy董事长兼首席执行官彭小枫在一份声明中表示:“我们对Edision Future和凤凰汽车的愿景是成为新能源交通领域的领导者，专注于能效控制和创新设计。公司已经在美国申请了多项与EF1-T相关的技术专利，我们非常期待在未来几个月将这款全新产品推向市场。”

EF1-T“标准”的单电机版本有 470 hp的功率，6.5 秒内可以实现0-60 mph的加速，而更加“高级”的版本则配置两台电机，标准零百加速时间控制在4.5 秒内，另有一种被称为“超级”配置的三电机型号，系统总动力拥有816 hp，0-60 mph已经跨进4秒，达到3.9 秒。对于EF1-V车型，这种超豪华的动力规格将不会出现。随着光伏储能和光电转换技术得到快速发展，太阳能在车辆中应用逐渐被看好，虽然在短时间内还无法与电池储能正面抗衡，有理由相信，一旦关键技术被突破，太阳能这种更加清洁的能源会成为车辆动力重要的组成部分。

Canoo 电动皮卡车

Canoo LTV的宽度为78英寸，总长度为184英寸，与福特Ranger相比，它要短得多，但却更宽。它的最大有效载荷与福特Ranger相似，为1,800磅，但Canoo还没有说LTV是否可以用于牵引。新车车长 5,400 毫米，轴距 2,850 毫米，宽度 2,290 毫米，高度 2,085 毫米。货斗深度为 522 毫米，宽 1,627 毫米，长 1,817 毫米（加长件版宽 1,627 毫米，长 2,600 毫米）轮胎规格 265/60 R18。

这辆车装有空气悬架，32英寸全地形轮胎，民用版的80千瓦时电池组预计可行驶约200英里。它有四轮驱动，最高可达600马力，对于一辆相对较小的卡车来说绰绰有余。作为 CANOO 公司的「滑板」平台下的第三款车型，新皮卡采用了双电机或后置电机的配合。双电机综合最大输出 550 马力，745 牛·米。有效载荷约 4,000 千克。续航将大于 320 公里。