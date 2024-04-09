智己汽车正式发布“超级智能轿车”智己L6，并开启预售，价格23万元起。作为面向下一代智能车的先锋车型，智己L6 All in上汽集团尖端技术，首发搭载“灵蜥数字底盘”、“第一代光年固态电池”等多项前瞻性智电科技，在智驾、智舱和智控体验方面有了全维度跃升，展现了中国新能源汽车向上进阶的新面貌。

智己L6搭载行业首创的“灵蜥数字底盘”，通过全车三轴六自由度整车运动的协同管理，第一次为汽车装上“超级小脑”，实现所有维度动态性能的联调联控；让车辆在各种路况中都能做到极致灵动、舒适和安全的“人车合一”，是真正具有划时代意义的首创科技。

“灵蜥数字底盘”定义了智能科技赋能的极致安全。其主芯片处理速度比行业内同类别主流芯片快2.5倍，每秒多处理近20亿条指令，让汽车底盘硬件按照数字化算法的决策“指哪打哪”。例如，智己L6在单侧残雪、积水等路面上，车辆跑偏减少约80%，最大程度保持行驶稳定性；在需要高速紧急避险避障场景下，“灵蜥数字底盘”相比传统ESP系统，响应速度快30%，仅需0.3秒即可完成救车，意味着守护生命的超能力。

在城市日常场景中，“灵蜥数字底盘”为智己L6赋能更为灵动舒适的驾驶体验；让L6成为国内首个能“蟹行”的轿车，能轻松应对泊车的最高频痛点“侧方停车”，所需车位长度减少11%。智己L6的灵活性比肩轴距仅有2.5米的小型车大众Polo，智慧四轮转向叠加黄金小转向比，不仅转弯半径仅为4.99米，打满方向的方向盘圈数，比普通车型要足足少半圈，转弯一把过、优雅且从容。

硬件方面，智己L6全系配备英伟达 OrinX + 高通骁龙8295智舱芯片，开创性集成NXP S32G高性能芯片，并搭载全新一代电子电气架构，为全维升级奠定最强核“芯”。

智己L6行业顶层的高阶智驾能力，将让驾驶体验更轻松。L6全系天生具备“无图城市NOA”能力，只要在导航覆盖的区域，即可为用户提供“更像人”的智能驾驶体验，预计年内开通全国。

在数字科技驱动下， “未来智舱”再进化。智己汽车行业首创DZT虚实空间动态区域追踪技术，L6“全画幅数字驾舱屏”集成的补盲功能、雨夜模式再突破，实现交通危险信息的实时追踪并高亮标记及提示，帮助驾驶者判断路况，大大提升驾驶安全性。得益于AI大模型的全面赋能，L6将解锁包括City Drive、高光时刻等超多智舱新玩法，让出行体验更丰富、更有趣。

最新的IMOS系统，将会实现与苹果和安卓生态的紧密集成，完成对主流安卓手机品牌的无线手车互联覆盖，99%的手机都能够无缝丝滑接入“未来智舱”，更可实现可互动操控的紧密深度融合。智己将打破“品牌墙”，让用户自由选择组成人、车、家的超级终端体系，实现真正的全景生态互联。