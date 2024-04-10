法拉第未来在迪拜设立销售实体，标志着其全球扩张努力迈出了重大一步，体现了该公司对中东市场的承诺。美国和中国等三个主要地区智能电动汽车(EV) 领域的关键参与者中东地区因其对创新和奢华产品不断增长的需求而闻名，这使其成为该公司重点关注领域的合适补充。

主要亮点：

法拉第未来在迪拜设立中东销售实体。

介绍法拉第未来的第三极地理战略，包括美国、中国，现在又包括中东。

与 Master Investment Group 和 Siraj Holding LLC签署战略合作协议，支持中东战略。

计划推出中东市场独家限量版车型 FF 91 2.0 Futurist aiFalcon ，将于 2024 年开始交付。

Faraday Future 进军中东的事业始于去年 11 月，当时该公司宣布通过合作伙伴关系进入该地区，并在该地区推出其品牌。此举符合该公司通过开发智能和互联电动汽车来增强移动性的目标。FF 全球首席执行官 Matthias Aydt强调，迪拜销售实体的成立是融入中东充满活力的电动、智能和人工智能汽车市场的关键一步。

该公司继续寻求与中东地区的潜在合作伙伴进行战略融资、业务开发和营销工作。 FF 91 2.0 Futurist aiFalcon 代表了法拉第未来迎合中东市场独特品味的雄心，承诺将奢华、技术和性能融为一体。

关于法拉第未来介绍：法拉第未来是超豪华电动汽车市场的创新者，旨在通过人工智能和软件驱动的服务重新定义用户体验。除了制造电动汽车之外，法拉第未来还设想创建一个共享的智能移动生态系统，为传统上由法拉利和迈巴赫等品牌主导的超豪华细分市场设定新标准。该公司致力于推进电动汽车技术，旨在适应全球用户的动态需求和偏好，重点关注智能、人工智能增强的移动解决方案。