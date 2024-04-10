现代汽车发布了一部宣传片，展示了全电动自动驾驶IONIQ 5 机器人出租车成功完成了类似于美国驾照考试的流程。该视频旨在传达IONIQ 5机器人出租车自动驾驶技术的安全性和可信性，视频中展示了IONIQ 5机器人出租车完成了一系列公开级别的驾驶测试，其中包括在美国拉斯维加斯的道路驾驶，展示了出色的表现。这一成就强调了 IONIQ 5 机器人出租车的可靠性及其自动驾驶车辆技术的包容性，凸显了其为所有人安全提供移动自由的潜力。

“我是一名拥有 25 年经验的 DMV 认证驾驶考官。在那段时间里，为了公共安全，我让成千上万的学生不及格。”测试 IONIQ 5 机器人出租车的考官 Kandice Jones 说道。 “这将是相同的标准——就像测试人类一样。我们将监控速度、车道变化。我会对动作进行评分，包括完全停车、左转、保持车道，当然还有反应时间。”

影片以对美国视障妇女珀尔·奥特洛 (Pearl Outlaw) 和她的母亲露丝 (Ruth) 的采访开始。珀尔因患有色素性视网膜炎而面临行动限制，这阻碍了她获得驾驶执照，而驾驶执照对许多人来说是独立和自由的重要象征。

Pearl 的故事强调了身体受损人士的日常移动挑战，强调了自动驾驶技术在提供独立性方面的重要性。IONIQ 5 机器人出租车承诺实现她独立移动的梦想，同时提供不依赖他人的自由探索。

在由经验丰富的专业考官进行的驾驶测试中，IONIQ 5 机器人出租车表现出色，其速度控制、变道和操纵、在停车标志处准确停车、左转的能力以及对发展的反应时间给人留下了深刻的印象。危险。

视频中显示，IONIQ 5 机器人出租车毫不费力地在拉斯维加斯大道以及城市郊区行驶。

IONIQ 5 机器人出租车是移动出行变革技术融合在一辆车中的体现。它标志着现代汽车集团与自动驾驶技术开发商Motional之间的广泛合作 ，跨越了先进汽车平台和自动驾驶技术多年的开发和严格测试。凭借其结合激光雷达、雷达和摄像头的先进传感器套件，IONIQ 5 机器人出租车在各种驾驶环境中实现了一致的驾驶性能。

现代汽车公司高级副总裁兼全球首席营销官 Sungwon Jee 表示：“作为一家追求出行自由的公司，我们现代汽车旨在通过此次活动展示 IONIQ 5 机器人出租车的安全性和可信度。” “我们将继续努力传播我们基于人工智能的自动驾驶技术，这将为客户的日常生活带来积极的改变。”