据 The Elec 报道，今年即将发布的 Apple Watch Series 10 将采用全新显示屏技术，该技术能降低功耗、提高效率，进而带来更持久的电池续航。

消息指出，Apple Watch Series 10 将升级 OLED 显示屏，采用低温多晶氧化物（LTPO）薄膜晶体管（TFT）技术。

目前，Apple Watch 的 OLED 屏幕仅在两个开关晶体管上使用了 LTPO TFT 技术，其余部分则采用了效率较低的低温多晶硅 （LTPS）技术。报道称，Apple Watch Series 10 将把 LTPO 技术应用到更多的晶体管上：“The Elec 获悉，苹果计划将 LTPO TFT 技术应用于 Apple Watch Series 10 的 OLED 显示屏中，该技术会在驱动晶体管和部分开关晶体管（通常是 7 到 8 个晶体管）上应用氧化物材料。此前苹果手表的 LTPO TFT 技术仅在两个开关晶体管上使用氧化物，其余部分则采用 LTPS 材料。”

使用氧化物替代 LTPS 材质的驱动晶体管意味着，直接连接显示屏像素的晶体管将采用氧化物材质。在 LTPO OLED 中，氧化物被用于降低漏电流，而新型的 LTPO OLED 则进一步扩大了氧化物的应用范围。擅长氧化物技术的屏幕供应商或将从中获益。

“如果按照苹果的计划，在 Apple Watch Series 10 的 OLED 显示屏中，驱动晶体管和部分开关晶体管都采用氧化物材质，那么 LTPS 材质将仅用于其余的开关晶体管以及像素区域之外的电路。LTPS 的作用将被大大降低。”

尽管上述内容充斥着冗长的名称和缩写，但归根结底，这则消息意味着 Apple Watch Series 10 的 OLED 显示屏将能够显著降低功耗，从而延长电池续航时间，这才是对大多数用户而言最为重要的部分。

目前尚不清楚 Apple Watch Series 10 续航是否能够真的有所提升，因为新显示屏技术带来的效率提升可能会被其他性能方面的改变所抵消。