苹果的 Vision Pro 正在悄然蚕食以前由 Google Glass 占据的市场，即帮助航空航天领域的工程师提高工作效率。Google Glass 曾风靡一时，但最终难逃停产的命运，苹果 Vision Pro 则有望填补这一市场空白。

Google Glass 最初是一款面向大众的增强现实眼镜，但后来 Google 叫停了该项目，并转而推出针对企业用户的版本。然而其企业级版本也仅仅存活了八年，去年 Google 彻底停止销售智能眼镜产品。通用电气是 Google Glass 的忠实用户之一，他们将 Google Glass 整合到其喷气式发动机装配流程中，宣称效率提升了 11%，部分任务的完成速度也加快了 25%。

Google Glass 的一个重要应用场景就是航空航天领域，例如帮助飞机引擎维修人员提高效率。通过可穿戴的 Google Glass，维修人员可以直接获取复杂的零部件信息和维修指南，无需再依靠记忆，从而将维修效率提升了 11%，某些任务的完成速度更是提升了 25%。

拧紧喷气发动机上的螺栓是一个繁琐的过程，需要技术人员和工人记住复杂的信息才能安全地组装产品。这就是 Google Glass 的用武之地，将部分原本需要动脑计算的工作转移到眼镜上完成。

如今，Google Glass 黯然退场，苹果的 Vision Pro 则瞄准了这一市场空白。这款售价不菲的设备或许无法像 iPhone 一样风靡大众市场，但却在专业领域崭露头角。

苹果近日在一篇新闻稿中提到，皇家荷兰航空公司将利用 Vision Pro 的 Engine Shop 软件，让维修人员在真正接触飞机引擎之前进行模拟培训。通过“覆盖”在 3D 引擎模型上的维修指南，Vision Pro 可以帮助维修人员减少失误，提高工作效率。

除了航空航天领域，苹果还展示了 Vision Pro 在汽车工程领域的应用。保时捷工程师利用该设备可以实时分析 Taycan 车型的各种数据，并帮助其在最近的比赛中创造了美国最快电动汽车的纪录。