根据Canalys发布的最新报告，2024年第一季度，全球个人电脑(PC)市场呈现出健康的增长态势，台式机和笔记本电脑的总出货量同比增长3.2%，达5720万台。笔记本(包括移动工作站)的出货量增长4.2%，达到4510万台，而台式机(包括台式工作站)的出货量则相对稳定，仅下降0.4%，达到1210万台。尽管增长幅度有限，但这显示出PC需求在各个领域持续回暖，受益于Windows 11的更新和AI PC的发展，PC市场将在全年加速增长。

Canalys首席分析师Ishan Dutt表示：“2024年第一季度的增长，为整年度PC市场的表现奠定良好基础。厂商和渠道已经在进行最后阶段的库存调整，个别市场的宏观经济状况仍抑制需求。随着换机周期临近，企业的换机需求已经凸显。在未来几个季度中，企业用户将大规模更换到搭载Windows 11的设备中，PC出货将越来越强劲。目前PC装机量比以往任何时候都大，机龄也比以往任何时候都长，这为OEM及其合作伙伴带来了巨大商机。下半年，AI PC的广泛推出也将推动市场发展，为在疫情后的暂缓购买的用户提供创新性和吸引力的产品。Canalys预测，2024年集成了专用的AI加速器，如NPU的AI PC出货量将达到近5000万台。“

2024年第一季度，联想以24%的市场份额领跑PC市场，实现8%的强劲增长，笔记本和台式机出货量达到1370万台。惠普位列第二，出货量为1200万台。戴尔稳居第三，但出货量同比下降2%。由于2024年第一季度末，苹果推出新款MacBook Air，其以2.5%的增长率位居第四。宏碁以370万台的出货量跻身前五。