Eichberger Schiffservice 开发的豪华船屋原型将配备 Torqeedo 的完全集成电力驱动系统。还集成了 Argo-Anleg 的燃料电池和太阳能电池板。哈弗尔贝格的 Kiebitzberg 造船厂负责建造“翠鸟”验证船，该船将配备来自 Torqeedo 的深蓝 50i 电机和深蓝电池 80，能量含量为 80 kWh。船上用电设备和发电机的能源管理也由 Torqeedo 系统负责。

该电池由燃料电池提供支持，可以在水中完全实现能源自给自足，每天航行时间为四个小时。此外，该原型船的宽大屋顶上配备了太阳能电池板，如Torqeedo所宣传的那样，在较长的停泊期间，每小时可产生高达3千瓦时的额外能量。

该项目从一开始就得到了巴伐利亚经济部的财政支持。开发商 Eichberger Schiffservice 位于帕绍，这就是慕尼黑部门在本案中提供资金的原因。 “翠鸟”原型机将于 2024 年 9 月完成，之后将开始广泛的测试阶段。

Eichberger Schiffservice 专门从事内河游轮行业。例如，“翠鸟”船屋不一定是为了出售，而是出租给游客。如果测试阶段成功，将串联建造多达 10 艘船，目的是扩大 Eichberger Schiffservice GmbH 的产品组合，包括未来的零排放包租船屋。

“Eichberger Schiffservice GmbH 认识到游客越来越多地寻找更可持续的度假选择。在 Torqeedo，我们很高兴为‘Kingfisher’这样的开创性项目提供电力驱动系统。”Torqeedo 定制解决方案高级副总裁 Matthias Vogel 说道。

“凭借 Torqeedo 在开创性推进系统方面的多年经验，我们可以实现小型包船氢推进的愿景，”Eichberger Schiffservice GmbH 的 Manfred Eichberger 解释道。 “由于氢推进系统在水上仍然相当新，我们正在与我们的工程师和相关当局合作，在测试阶段制定指导方针。我们的目标是确保水上安全使用。”

Torqeedo 总部位于巴伐利亚州奥伯普法芬霍芬，于2022 年才搬入该地。然而，该公司本身不再属于道依茨，而是由日本拥有：雅马哈汽车于四月初完成了对 Torqeedo 的收购。