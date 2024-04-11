德国公共交通运营商 Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 希望整合自动驾驶电动班车。从 2026 年开始，几架 Holon 将可供测试。该交易仍取决于资金和合同授予。

为此，双方代表近日签署了联合谅解备忘录。 RMV 和 Holon 在其中表示，未来的合作将侧重于公司之间的定期知识交流，以共同应对自动驾驶汽车使用的挑战。”目标是用自动驾驶汽车补充现有的交通服务。在此背景下，这些公司希望为车辆和基础设施的连接开发新的标准和技术，并推动移动服务的获取和支付解决方案。

这并不是 Holon 第一次与德国主要公共交通网络合作。该公司已于 2023 年秋季宣布，将与汉堡 Hochbahn 合作在德国北部开始试运营。

Holon 是本特勒集团的子公司。 2月初，母公司宣布即将获得数百万美元资金，用于拓展自动驾驶电动班车业务。 Tasaru Mobility Investments 计划以三位数百万美元收购本特勒子公司 Holon 的少数股权。对此没有新的进展。

本特勒于2022 年 11 月为其自动驾驶电动班车创立了 Holon 品牌，第一辆 Holon 班车于 2023 年初在 CES 上亮相。这家总部位于帕德博恩的供应商长期以来一直致力于自动驾驶电动班车。最初，这只是一个内部项目，但在 2021 年，本特勒电动汽车系统部门被分拆出来，后来更名为 Holon。