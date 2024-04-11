真我realme正式推出新一代高能电竞旗舰——真我GT Neo6 SE。作为GT系列的最新力作，真我GT Neo6 SE以1699元起的价格，带来了前所未有的屏幕、性能、续航和体验四大越级，重新定义了中端手机市场的质价比之王。

真我realme副总裁、中国区总裁徐起表示：真我GT Neo系列是GT家族的重要成员，更是真我主力的王牌产品之一。它继承了GT系列的强悍性能基因，致力于为年轻人带来最越级的性能、最硬核的科技、最极致的电竞体验。在过去三年的时间里，真我GT Neo系列不断刷新行业纪录，每一代产品的发布都推动着整个行业向前发展。真我GT Neo系列将继续挑战2K-3K价位段性能天花板，通过越级的配置和体验，推动行业创新，为用户带来更优质的产品体验。

设计上，真我GT Neo6 SE巧妙融合了未来主义酸性美学，机身采用钛空之镜设计，通过精密工艺打造出独特的亮银色镜面反射效果，以及柔和的迷雾AG漫反射质感，共有“流银骑士”和“苍野骇客”两款配色。

屏幕越级，首发搭载6000nit无双屏

屏幕是真我GT Neo6 SE最为重磅的越级。真我联合京东方打造新一代6000nit无双屏，以6000nit超高峰值亮度打破行业纪录，成为目前全球最高亮度的手机屏幕。此外，6000nit无双屏的全局激发亮度1600nit，手动最高亮度1000nit，均为行业顶尖水平。

真我GT Neo6 SE支持旗舰级Pro-XDR超高动态范围显示，屏幕采用旗舰同款8T LTPO技术，可实现0.5-120Hz无级自适应变帧，是目前同档唯一搭载8T LTPO旗舰屏的手机，屏幕成本是普通LTPS屏幕的1.5倍。

在护眼方面，真我GT Neo6 SE支持2160Hz高频PWM调光、3+1 Pluse低频闪类DC调光、硬件级低蓝光、环境色自适应、舒眠模式、纸质护眼等多项护眼技术。通过了德国莱茵全局护眼3.0认证。还带来行业首个主动式护眼方案——绿野AI护眼，引领行业进入主动护眼时代。

触控方面，真我GT Neo6 SE首发2500Hz妙感触控引擎，至高2500Hz瞬时触控采样率，游戏极限触控响应快人一步。凭借极为优异的触控体验，以及在亮度、护眼、功耗及观感等方面的出色表现，真我GT Neo6 SE的6000nit无双屏成为全球首款SGS 5A电竞屏幕。

性能越级，搭载第三代骁龙7+旗舰芯

真我GT Neo6 SE搭载第三代骁龙7+旗舰芯，它的制程工艺、核心架构都与第三代骁龙8看齐，可谓是“芯出同门”。相比于上一代，第三代骁龙7+的CPU性能提升15%，GPU性能提升45%，性能表现堪称“小8Gen3”。

强大的散热是释放极致性能的基础。真我GT Neo6 SE为第三代骁龙7+配备同档超规格的万级散热VC，面积达到10014mm²。而对于追求极致的极客玩家，真我GT Neo6 SE提供极客性能面板2.0、燃模式两项游戏黑科技，为用户提供更极致的性能自由体验。

续航越级，同档唯一5500mAh大电池+8T LTPO旗舰屏组合

闪充长续航一直是真我GT系列极致性能体验的重要标志。真我GT Neo6 SE配备了5500mAh巨无霸电池，并且在8T LTPO旗舰屏超低功耗加持下，续航能力提升幅度巨大。经测试，真我GT Neo6 SE DOU续航最高达1.92天，也是真我有史以来最强的续航水准。

此外，真我GT Neo6 SE搭载长寿版100W光速秒充。并且采用超薄高能电池设计和全链路GaN设计，手机重量轻至191克，手感极为轻薄舒适。

体验越级，AI全面赋能

真我GT Neo6 SE基于旗舰同款的AI大模型，打造多项旗舰级的AI功能：全新小布助手，它能根据用户需求提供极其丰富智能功能；另外，AIGC消除、AI通话摘要、AI文章摘要等多项AI体验，真我GT Neo6 SE一应俱全，致力于为年轻人打造更全面的AI体验。

在影像方面，真我GT Neo6 SE搭载5000万像素的索尼LYT-600传感器，并且升级 SuperOIS超级防抖功能，影像体验大幅提升。同时搭配备受好评的灵感色盘水印，让拍照体验更加出色。

综合体验方面，真我GT Neo6 SE支持智能红外遥控、X轴线性马达、双频GPS定位、AI手势操控、息屏指纹解锁、IP65防尘防水等多项旗舰功能，出厂即搭载realme UI 5.0，为用户带来更高效、更智慧、更好用的系统体验。

真我GT Neo6 SE剑指2K档质价比之王，首销1699元起，4月11日开启限时尝鲜购。4月17日10点，真我GT Neo6 SE将在全渠道正式开售。此外，耳机新品真我Buds T110也在发布会上正式亮相，支持38小时超长续航、AI ENC通话降噪、IPX5防水、蓝牙5.4。4月11日 12:00全渠道正式开售。