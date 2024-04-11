Sensor Tower商店情报平台发布了2024年3月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。（特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。）

3月出海手游收入榜

融合休闲玩法的4X策略手游《Last War:Survival Game》，3月内购收入再度增长40%，突破1亿美元，创历史新高，首次问鼎出海手游收入榜。Sensor Tower数据显示，《Last War:Survival Game》通过大量投放休闲玩法广告素材不断拓展新用户群，并保持频繁的SLG玩法更新以留存核心玩家，近半年来累计吸金超过2.4亿美元，韩国和美国市场分别贡献了近30%的总收入。

3月，点点互动《寒霜启示录》(Whiteout Survival) 继续保持稳定的内容更新，推出了“Anniversary Celebration”、“Lantern of Blessings”、“Lucky Rainbow Pack”和“Easter”等一系列活动，本期内购收入环比提升9%，位居收入榜亚军。

Joy Net Games冒险闯关RPG手游《菇勇者传说》日服版通过新增漫画世界观、神灯女神和柴犬伴侣角色，推出“千灯浮世会”和春季限定赏樱活动等本地化运营，屡次登顶日本iOS手游畅销榜。与此同时，3月初该游戏英文版和越南语版上线，首日即登顶美国、法国、德国、巴西、东南亚等多个市场iOS手游下载榜。新增市场的突出表现带动《菇勇者传说》3月海外内购收入环比上涨63%，斩获出海手游收入增长冠军，稳居收入榜第3名。

随着1周年庆典的临近，3月下旬米哈游《崩坏：星穹铁道》推出全新2.1版本“狂热奔向深渊”，并上线新角色“黄泉”和“砂金”、新剧情“天鹅绒里的恶魔”、新活动“星间旅行”等，同时更新图标，随即该游戏日流水快速攀升，打破上市以来海外市场的最高纪录。3月海外内购收入增长51%，跻身收入榜第4名，其中海外收入最高的市场日本和美国分别增长35%和68%。

3月出海手游收入增长榜

在上市6周年之际，腾讯《PUBG MOBILE》3月中旬推出3.1全新版本和“天空奇境”主题玩法，同时随着“PUBG MOBILE 6th Anniversary”、“PUBG MOBILE × Bentley”和“RP A6 Endless Sand”等活动陆续上线，该游戏3月海外内购收入环比提升39%，跃居增长榜第4名。

3月中旬，沐瞳科技MOBA手游《Mobile Legends: Bang Bang》开启年度庆典“MLBB ALLSTAR 2024”，并推出“March StarLight”、“The Aspirants Skins”等活动，全新角色和皮肤的上线推动该游戏3月海外收入环比上升38%，位列增长榜第5名。

随着全新版本和新剧情“樊城之战”的上线，灵犀互娱旗下三国题材4X策略手游《三国志·战略版》在日本市场日流水急速上涨，3月海外收入环比提升70%，重回收入榜第16名，跃居增长榜第7名。

3月中旬，露珠游戏在中国台港澳市场推出全新魔幻题材MMORPG手游《潘朵拉：命运先知》，凭借新颖的神秘学题材和精美的人物角色，本土明星代言和大量福利，以及YouTube广告投放，上市首日便登顶中国台湾市场iOS手游下载榜和畅销榜，入围本期增长榜第8名。

柠檬微趣两款合并手游《Gossip Harbor®》和《Seaside Escape®》3月再创佳绩，收入分别增长30%和41%，跻身增长榜第10、11名。Sensor Tower数据显示，《Gossip Harbor®》3月收入已超越经典合并手游《Merge Mansion》，夺得全球合并手游收入亚军。

3月出海手游下载榜

《PUBG MOBILE》2024年3月海外下载量环比增长20%，蝉联本期出海手游下载榜冠军。

Ivy Mobile《Subway Princess Runner》3月下载量表现依旧强劲，跃居下载榜第2名。

3月中下旬，网易战术竞技手游《Blood Strike》推出新的赛季和通行证，3月海外下载量环比上涨196%，重回下载榜第3名。