大众汽车集团子公司 Elli 正在推出一套针对公司车队充电的管理系统。它捆绑了交流和直流充电硬件以及集成软件解决方案，包括一系列旨在使车队停车场的充电过程更适合日常使用的功能。

Elli 将其新的“充电站管理”解决方案描述为 B2B 产品，由硬件和软件组件组成，涵盖从规划到设置和运营充电基础设施的步骤。在硬件方面，它与 Elli Flexpole、Elli Charger 和“来自选定合作伙伴的附加充电硬件”兼容。该软件解决方案基于简单的用户界面。据埃利称，“充电站管理”用户因此可以“选择通过仪表板随时对其操作进行重要更改。”

该解决方案可以使用多个模块进行定制。这意味着企业可以根据自己的需求选择充电解决方案的范围。 Elli还成立了Elli Commercial事业部，以更快更好地满足商业客户的需求。这也是未来支持 B2B 客户配置服务的项目经理和规划人员的所在地。

Elli Commercial 副总裁 Michael Gotthelf 表示：“我们现在非常自豪能够为企业提供基于最先进的硬件和软件解决方案的定制充电产品。” “车队充电解决方案代表了可持续交通的重大飞跃，我们致力于帮助企业实现这一转变。”

在此背景下，Elli 将德国政府的 Autobahn GmbH 列为新客户，后者将使用 Flexpoles 为其公司车队提供电气化。这些设备是功率高达 150 kW 的移动快速充电站，通过集成电池系统连接到低压电网，然后可以快速释放电力。埃利写道：“这使得 Autobahn GmbH 能够使用最先进的充电解决方案高效地为其电动汽车车队提供能源。”

据该公司称，Elli Commercial 的产品系列融合了从大众汽车工厂充电管理中获得的专业知识。自 2020 年以来，Elli 已在 23 家大众汽车工厂和 1,500 个零售点运营超过 8,200 个充电站。因此，该公司“深入了解公司及其车队在向电动汽车转型过程中面临的具体要求和挑战”。 ”