小鹏G6迎来580长续航 Plus版本的正式上市，限时优惠价17.99万元。时隔近一年，小鹏G6再次刷新全域800V平台和高阶智能辅助驾驶技术的入门门槛，将全域800V和高阶智驾普惠至18万元内，并成为行业内唯一一款20万元内全系标配全域800V碳化硅平台和行业第一梯队的智能辅助驾驶能力的车型。同时，小鹏G6首发暗夜黑新颜色和柔光米内饰，暗夜黑车漆将匹配熏黑套件，绑定20英寸熏黑运动轮毂，展现晕染无尽黑夜的大气与广阔。

凭借扶摇架构平台日趋显著的规模效益及供应链体系的持续降本，小鹏G6正式发布全新版型——580长续航 PLUS，在原有580 PRO版本上调整了部分舒适性配置，将全域800V碳化硅平台以及PRO等级的高阶智能驾驶能力进一步下放至17.99万元，让消费者以更低的价格享受到电动智能化趋势下的高端配置。

小鹏G6全系标配全域800V高压SiC碳化硅平台与3C电芯，配合0.248Cd的超低风阻设计，全系标配热泵以及更高效的热管理系统，加上前后一体式铝压铸带来的车身轻量化，使其能够达到755公里超长续航、13.2kWh的百公里电耗。其中小鹏团队自研的800V高压SiC油冷扁线深度集成三合一电驱被中国汽车工程学会评选为“新能源汽车电驱动总成系统领域年度标志性进展技术”，为新能源汽车的技术路线提供了突破。

除了超实的续航里程之外，得益于800V高压SiC碳化硅平台，小鹏G6充电不挑桩，在哪儿充都快。小鹏G6在S3/S4超充桩上可实现充电10min续航增加300km，即使在国家标准快充桩，用户也能享受到G6 800V超快充的普适性，对比普通400V车型充电速度快1倍以上，让出行再无“里程焦虑”。