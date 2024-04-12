根据Canalys发布的报告，其对2024年可穿戴腕带市场持谨慎乐观的态度，预计增长7%。以下为详细内容：

2023年，全球可穿戴腕带设备市场实现1.4%的温和增长，出货量达1.85亿台。新兴市场的贡献尤为显著，为整体增长提供强劲动力。此外，基础手表的多样化发展也为行业注入新的活力。然而，除去印度额外的1500万台以基础手表为主的出货量，智能手表和基础手环的下降，使得2023年全球可穿戴腕带市场下降8%。

可穿戴设备市场呈现多元化表现

在通胀压力和后疫情时代复杂的经济环境下，欧洲和北美的消费者支出从智能设备等非必需品转向服务。这一转变对智能手表市场产生影响，导致北美和西欧地区的智能手表出货量大幅下降。同时，苹果、三星和谷歌等厂商也面临着创新不足和竞争力下降等问题，使其出货量未能达到预期。

相比之下，基础手表市场展现出强劲的增长潜力，成为唯一实现增长的细分市场，同比增长达25%。其增长由多个因素共同推动。首先，亚太地区，特别是印度，保持着强劲的发展势头，推动基础手表的普及。基础手表因其高性价比的产品优势活跃于新兴市场，突显出可穿戴腕带设备仍有巨大的发展潜力。

中国厂商在推动基础手表市场方面发挥重要作用。小米不断创新并扩大产品组合，在全球范围内提供多种价位段的产品选择，其强调将GPS技术融入到较低价位段的产品中，并为入门级设备提供生态系统连接，从而巩固了其在市场中的地位。与此同时，华为通过改进设计和材料质量，提升基础手表的吸引力，从而在其整体产品的基础上强化其高端产品形象。

此外，厂商正积极在基础手表上预装更多应用程序，尤其在中国市场，这进一步模糊了消费者对智能手表和基础手表的界限。这些“更智能”的基础手表不仅功能丰富，而且价格实惠，满足了大多数消费者的日常需求。这些战略举措极大地提升了中国厂商的全球竞争力，推动小米和华为在2023年跻身前三，紧随苹果。

中国厂商积极拥抱Wear OS，抢占智能穿戴市场

越来越多的中国智能手机厂商选择使用Wear OS平台，标志着2024年将成为Wear OS扩张的关键一年。例如，小米和一加通过推出搭载Wear OS的智能手表进入欧洲市场，为消费者提供高性价比的选择，同时对三星和谷歌构成竞争压力。

中国厂商希望借助Wear OS平台，进一步深耕中高端智能手表市场，为Android设备生态系统提供更加优质的发展环境。然而，为了在国际市场和智能手表领域保持发展势头，厂商必须不断升级和创新应用场景、连接性、健康和运动追踪、以及设计等多个方面。这些努力对于在快速变化的市场中保持竞争力至关重要。

创新将引领市场复苏新篇章

展望未来，创新将成为可穿戴市场振兴的核心驱动力。AI驱动、健康监测以及户外设备的蓬勃发展，将成为引领市场增长的关键因素，推动可穿戴市场迈向新的高峰。

Canalys对2024年可穿戴腕带市场持谨慎乐观的态度，预计增长7%。短期内整体市场仍面临一系列挑战，包括恢复出货量、推进全球扩张，特别是AI集成等。鉴于AI尚处于探索阶段，需要各方通力合作及市场测试。在这个充满变革和机遇的关键时刻，厂商必须保持战略灵活性，积极寻求创新突破，不断积累实践经验，以应对市场的新变化和新需求。

短期内，由于厂商积极探索健康监测、运动追踪和日常交互等多领域的产品定位，通过优化设计和材料提升产品价值和盈利能力，基础手表市场继续表现出强劲的增长潜力。随着AI等先进技术的深入融合以及健康监测功能的日益精进，智能手表将展现出更卓越的系统性能和更广泛的应用场景。Canalys预测，到2025年，可穿戴腕带设备的整体出货量有望达到 2.17 亿台，其中智能手表的增长速度将超过其他可穿戴腕带品类。