根据 data.ai 发布的报告，2023 年全球照片编辑应用下载量达到 29 亿次，创下近年记录。实际上，照片编辑应用市场一直在逐年扩张，表现出良好的发展形势。随着产品功能的日益丰富，以及订阅付费的普及，照片编辑应用用户支出表现在 2023 年进一步提升，并突破 10 亿美元，增长率为 24.3% 。

视频编辑应用则在 2021 年达到下载量顶峰后呈现下滑趋势，于 2023 年跌至近 23 亿。未有表现突出的子类别新产品出现以及头部应用逐渐饱和的市场是视频编辑应用市场发展滞缓的主要原因。但 2023 年视频编辑应用总用户支出达到 6.1 亿美元，同比增长 27% ，与 2021 年持平，该市场依旧有利可图。

尽管 2023 年视频编辑应用整体下载量略有下滑，但该子类别应用与照片编辑应用安装量在 iOS 市场均有明显提升，增长率分别为 18.9%、10.4%。但从市场下载量份额来看，Google Play 用户仍然有着约 3/4 的巨大占比。

用户支出方面，2023 年照片与视频编辑应用收入主要来自 iOS 用户，其份额分别达到 80% 与 78.3%。两者 iOS 与 Google Play 用户支出均呈现增长势态，反映出当下巨大的变现潜力。

照片&视频编辑应用收入主要来自美国市场

2023 年美国照片编辑应用用户支出突破 4.3 亿美元，同比增长 18% ，并占到全球总收入的 42% 。其余热门市场包括英国、巴西、日本均显示出显著增长。实际上，海外高收入市场 Top 10 同比均有不同程度提升。尽管视频编辑应用在美国仅实现约 2.1 亿美元营收，但其同比增长率同样达到了 18% 。除欧美日韩这些成熟市场外，以巴西、墨西哥为代表的拉美市场用户支出表现同样亮眼，增长率均超过 40% 。

印度依旧是照片与视频编辑应用最大市场，2023 年下载量分别突破 7.2 亿、7.3 亿。不同的是，照片编辑应用呈现增长趋势，而视频编辑应用同比则略有下滑。除美国以外，照片与视频编辑应用主要增量市场集中在东南亚、拉美以及中东市场。其中照片编辑应用增长表现更为突出，菲律宾、越南以及德国市场下载量增长率均超过 10% （依次为 14%、12% 和 18%）。

AI 热度席卷照片&视频编辑领域

随着 OpenAI 发布 ChatGPT 并带动AIGC技术进一步成为热点，与之相关的移动应用在 2023 年呈爆发式增长。这一趋势在移动照片与视频编辑领域也能看出端倪。2023 年直接在应用名中包含“AI”关键词的新发行照片编辑应用超过 490 款，同比增长 192% ，而新发行视频编辑应用增长率虽较低，但也达到 91% 。而在商店描述中包含“AI”关键词的新发行照片编辑应用更是高达 550 款，这也说明 AIGC 在照片编辑应用中的使用场景已逐渐丰富起来。

2023 年，全球下载量前二十的照片编辑应用中 70% 在应用名或商店描述中引入“AI”关键词，较 2022 年进一步提高。典型应用包括 Picsart 、Remini 已经将 AI 技术应用于智能图像选取、画质提升、生成式图片、AI滤镜、智能模板等多项功能。

相比之下，AI 技术在视频编辑领域的应用场景仍有待开发，如 CapCut 仅限于模板生成与特效应用，且制作成本也相对较高，导致“AI”相关度在头部视频编辑应用中未发生较大变化。2024 年 2 月 OpenAI 正式发布生成式视频模型 Sora ，势必会进一步加速 AI 在视频编辑领域的影响。

Picsart 与 Remini 竞争激烈

CapCut 已主导视频编辑市场

2023 年，照片编辑应用 Picsart 无论是在下载量、收入还是用户活跃均一马当先。事实上，这款应用在 2023 年已获得超过 1.5 亿全球下载量，用户支出则是达到 1 亿美元，并在德国、法国、阿联酋等多个市场占据下载量和畅销榜第一。而在美国、英国、巴西等市场，Remini 后来居上，成为下载量最高的照片编辑应用。Remini 在 2023 年中，凭借 AI 职业照营销快速打开市场。截至 2023 年，该应用已累计获得 3.34 亿下载和 1.26 亿美元用户支出。

与照片编辑领域相比，视频编辑市场则显示出一家独大的局面。ByteDance 旗下 CapCut 以全球超 6 亿的年下载量以及约 1.3 亿美元年用户支出成功登顶视频编辑应用下载榜与收入榜榜首。应用在美国、日本、韩国等多个热门市场位居下载榜第一，在美国、英国收入榜仅次于 Splice 。强大的功能，便捷的操作，以及和 TikTok 无缝整合的优势，使得 CapCut 在全球快速扩展。data.ai 数据显示，CapCut 也是 ByteDance 除 TikTok 以外，唯一一款累计用户支出突破 10 亿美元的应用。