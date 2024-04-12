特斯拉正在引入革命性的“拆箱”方法，在最终组装之前同时组装关键部件。一个世纪前，亨利·福特引入移动装配线，彻底改变了汽车生产，这一概念永远改变了制造业，让汽车走向大众。今天，我们正处于另一场制造业革命的边缘，这次由特斯拉领导。

该公司正试图通过即将推出的价值 25,000 美元的汽车彻底改造电动时代的装配线。被称为“拆箱”的新生产工艺可能会从根本上改变整个行业。它涉及一家没有装配线的工厂，员工数量大幅减少，但自动化程度显着提高。拆箱应该可以让从内到外制造汽车成为可能，而不是像以前那样从外到内，从而不仅生产速度更快，而且成本也更低。

据称，特斯拉本身已邀请行业分析师参观位于奥斯汀的 Giga Texas 工厂，以推广新的生产方法。投资银行 Evercore ISI 分析师克里斯·麦克纳利 (Chris McNally) 的一份报告现已透露了一些细节，但不多——该项目内部也称为“NV9X”，基本上是秘密的，由埃隆·马斯克本人控制。

即将推出的紧凑型车型将首先在德克萨斯州的 Giga 工厂生产，然后在目前正在建设中的 Giga 墨西哥工厂生产。它还可能在格伦海德的装配线上下线。最近，有传言称特斯拉已停止开发带有方向盘和踏板的紧凑型车型，转而专注于同一平台上的 Robotaxi。尽管马斯克已宣布将于 8 月 8 日推出 Robotaxi，但目前很难说特斯拉是否会真正放弃更传统的模式。

灵活的模块化生产代替线性装配

特斯拉不断突破生产技术的界限——别人在思考，特斯拉在做。例如，大规模铸造巨大的压铸零件，以减少生产车架所需的复杂性和步骤。然而，特斯拉也因其公告而闻名，并且在某些情况下，还因放弃已发布的公告而闻名——例如，其 Robotaxis 就是这样。马斯克已于2022 年 10 月确认，特斯拉正在为小型电动汽车开发一个新平台，生产成本将大幅降低。然而，目前尚不清楚他打算使用哪些方法将成本减半。

美国行业咨询公司Caresoft此时开始寻找线索。据德国商报报道，几周前在柏林举行的 VDA 会议上，Caresoft 展示了其对特斯拉“拆箱”原理的研究。报道称，Caresoft 根据特斯拉在投资者日的演示，“煞费苦心地重新绘制”了一张生产流程图。结果是：特斯拉建造新工厂的成本可以降低 30%，从而在美国节省近 5 亿美元。采用新的模块化建造方法，生产本身应该会变得更便宜，因为所需的人员减少了 40%，而且汽车的制造速度可以加快 25%。特斯拉此前曾表示为 30%。

这些模块是生产逻辑的核心。例如，冲压车间只生产侧板、车门和其他单独部件并进行喷漆，而不是生产车身外壳、将其整体喷漆，然后在车辆中安装驱动器和内饰等部件。同时，地板面板以及前后元件是在铸造厂中使用千兆铸造技术独立制造的。在组装过程中，人员和机器人根据带有电池的基板来构建车辆的内饰。由于身体尚未成为障碍，这项工作对人来说更符合人体工程学，并且可以通过机器人更轻松地实现自动化，从而降低成本。

同时，与复杂的内燃机相比较小的电动机被预先组装在前部和/或后部元件中，并且在将这些元件连接到地板面板之前连接底盘。只有在最后才连接大侧板和车身的其余部分。

也就是说，特斯拉创新生产方法的核心是“拆箱”制造系统。这种新方法通过采用模块化、更灵活的框架，突破了具有百年历史的线性装配流程。与传统的生产线不同的是，车辆在传送带上缓慢前进以顺序添加零件，特斯拉的拆箱系统以类似于组装乐高积木的方式组装汽车。组件在专用的子装配区域中组装在一起，仅在最后阶段才组装在一起。

然而，目前尚不清楚特斯拉打算如何解决与这种生产方法相关的一些挑战。例如，车架和车身部件必须在末端稳定地连接，而不损坏已经组装好的内部——在安装其他部件之前完成车身的焊接工作并非没有道理。如果将单独涂漆的部件连接在一起，而不是在浸渍槽中同时涂漆，不仅颜色会存在细微差别，而且腐蚀保护也可能会受到损害。

机器人也会提升效率和降低成本

该未装箱的系统将大大降低车辆生产成本。据估计，制造成本可削减多达 50%，从而能够在规模小得多的工厂制造车辆。这种效率部分归功于先进的机器人技术，例如 Optimus Bot，它提高了运营效率和安全性，同时提供了前所未有的制造灵活性。

特斯拉引入拆箱制造系统不仅仅是一种技术进步，更是一种成本进步。这是一项战略调整，旨在巩固特斯拉在快速发展的汽车领域的地位。通过大幅降低成本和提高生产效率，特斯拉不仅旨在与中国电动汽车制造商竞争，而且还为全球汽车生产制定了新标准。

特斯拉的方法可以作为制造业未来的蓝图，挑战既定规范并鼓励其他行业重新考虑自己的生产方法。正如福特的装配线成为工业制造的标志一样，特斯拉的拆箱系统可能成为下一个生产时代的代名词，其特点是灵活性、效率和可持续性。

从本质上讲，特斯拉为电动汽车所做的事情就像亨利·福特为汽油汽车所做的那样：使其变得易于使用、价格实惠且适应现代世界的需求。当我们见证制造业历史的新篇章展开时，特斯拉的创新精神显然不仅仅在于创造尖端的车辆；它还涉及重塑 21 世纪的汽车生产。

一月份，马斯克表示，特斯拉在新入门级车型的开发方面“取得了很大进展”，并将其“革命性制造系统”描述为“比世界上任何汽车制造系统都先进得多，而且遥遥领先”。 ”

对于开箱方法的所有潜在节省，它仍然未经证实，并且需要特斯拉采用全新的组装工艺，这可能会导致延误。然而，如果特斯拉实现其目标，它可能会加强其在电动汽车市场的控制力。

总结：