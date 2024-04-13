福特在美国推出了 2024 年野马 Mach-E 系列。新型号提供更大的续航里程、更快的加速和更快的充电速度。

福特最新的野马 Mach-E 系列包括四种车型，从“Select”到“Premium”、“GT”，最后是顶级车型“Rally”。有趣的是，根据 EPA 的估计，两种基本型号的续航里程增加最多，目前分别为 250 英里和 320 英里。这标志着比去年的版本提高了 20 英里。 “GT”的续航里程可达 280 英里，仅提高了 10 英里，而“Rally”版本的续航里程仍为 265 英里。 “GT”型号还可以通过“性能升级”进行升级，“性能升级”是“Rally”变体的标准配置，可以在购买时安装或在以后启用。

据解释，充电改进约为 20%，扩展电池现在只需 36 分钟即可将 SoC 从 10% 充电到 80%。与之前的版本相比，缩短了近 9 分钟。

加速方面，0-60英里/小时加速提升了半秒，福特不失时机地与竞争对手进行对比：“0-60英里/小时仅需3.3秒，比特斯拉Model Y都快性能和保时捷 Macan 4 Electric。它以 114 英里/小时的速度在 11.8 秒内跑完四分之一英里。”

标准续航里程电池、后轮驱动“Select”型号的起价为 39,995 美元，增程电池售价为 46,995 美元，但这仅适用于“Premium”车型。 “拉力赛”上增程电池和全轮驱动的最高价格为 59,995 美元。