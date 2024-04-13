Harbinger Motors 是一家生产中型电动商用车底盘的初创公司，刚刚在加利福尼亚州加登格罗夫开设了制造工厂，目标是在今年年底前交付第一批具有成本竞争力的中型电动汽车。

Harbinger 的新加登格罗夫工厂是加利福尼亚州奥兰治县的第一家电动汽车制造工厂——Rivian 和现代汽车的总部设在这里，但制造却在其他地方。

该公司还是很新的——2021年才成立，团队总共约100人。但该团队拥有丰富的电动汽车经验，其中包括曾在 Coda、Faraday Future、Canoo ……当然还有特斯拉工作过的高管和工程师。最值得注意的是，Harbinger 的首席生产官是吉尔伯特·帕辛 (Gilbert Passin)，他领导了特斯拉的生产工作，在 Model S 投产之初就建立了弗里蒙特工厂。

正如您所期望的那样，我们的目标是颠覆中型商用市场并使其电气化，特别是 4-6 级车辆。这些类别涵盖多种车辆，如步入式货车、斗式卡车、饮料配送、校车等。这些车辆行驶很长的里程，消耗大量的汽油，并产生大量的污染，特别是在人们居住的地方，因此电气化的潜在收益很高（这也是加州最近发布重大新政策的一个重要原因）卡车法规）。

但 Harbinger 的模式与该领域的其他进入者略有不同。这些类型的车辆可以作为成品车、底盘-驾驶室组合或拆装底盘出售。在后两种情况下，买家将去找改装商，将他们想要的解决方案安装到车辆底盘上。

Harbinger 专注于提供拆装底盘，而不是成品车或底盘-驾驶室组合。这为公司本身提供了更大的灵活性和更简单的制造，而且考虑到买家无论如何都经常需要改装工，当买家可以通过这种方式获得他们所需要的东西时，建造整辆车是没有意义的。

为此，Harbinger 最近向房车制造商 THOR Industries（也是 Harbinger A 系列投资的贡献者）交付了其第一个客户底盘。它被交付给雷神创新实验室，以探索如何将电动底盘应用到公司的产品设计中。