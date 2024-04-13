自动化专家库卡收到了大众集团的新订单：库卡将在今年和未来两年内向大众供应 700 台机器人。这些机器人将部署在西班牙北部潘普洛纳的大众汽车纳瓦拉工厂，该工厂生产两款电动车型。

它们是斯柯达 Epiq 小型 SUV和ID.2 的跨界版本，后者可能被称为 ID.2 X。到目前为止，大众汽车几乎没有透露任何有关其车型的信息，但斯柯达最近提出了一项研究。尽管外部尺寸紧凑，但 Epiq 预计将拥有宽敞的内部空间，行李空间高达 490 升，续航里程超过 400 公里。同样的情况也可能适用于 ID.2 X，因为这两款车都是类似的姊妹车型。

这两款车型均将于 2025 年首次亮相，基本版售价约为 25,000 欧元。斯柯达在 Epiq 上引用了这个数字，这也是大众 ID.2 的目标。不过，这家总部位于沃尔夫斯堡的公司迄今为止对 ID.2 X 一直持谨慎态度，并且没有关于价格的明确信息。显而易见的是，新型库卡机器人将“协助”其生产，即白车身生产。具体来说，库卡和大众已经达成了一项框架协议，根据该协议，这家总部位于沃尔夫斯堡的公司将能够在未来两年内采用多达 700 台库卡机器人。

各种 Kuka 机器人已在潘普洛纳工厂使用了近 30 年。 “几十年来，库卡一直是汽车行业强大的全球合作伙伴。我们很高兴继续与大众汽车进行信任合作。”Kuka AG 首席执行官 Peter Mohnen 说道。

大众汽车及其子公司西雅特宣布将于2022 年底对西班牙电动汽车项目进行重大投资。总计100亿欧元将主要投资于巴伦西亚附近萨贡特的电池工厂以及将马尔托雷尔和潘普洛纳工厂改造为生产小型电动汽车。大众汽车为这两家西班牙工厂的生产制定了雄心勃勃的目标：2025 年至 2030 年间将生产约 300 万辆全电动小型汽车。

西班牙并不是大众汽车和库卡在电动汽车生产方面合作的唯一地点：早在 2020 年，大众商用车就委托库卡为全电动汽车的下部结构规划、交付、组装和调试全自动车身制造系统。