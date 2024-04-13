Stellantis 宣布计划修改菲亚特 500 Electric 的平台。具体来说，该集团正在计划推出一款价格更实惠的小型电动汽车，配备新电池和新电力驱动装置。

根据汽车制造商的新闻稿，Stellantis 将投资 1 亿欧元来“增强标志性菲亚特 500e 的潜力”。还有人讨论通过更实惠的版本来改善客户体验并扩大该模型的生产。 Stellantis 尚未提供有关此修订版具体外观、新模型将拥有哪些数据以及最重要的是它将花费多少的任何详细信息。

在英国，配备 23.8 kWh 电池的电动 500 起价为 28,195 英镑。配备更大的 42 kWh 电池，起价为 31,195 英镑。然而，菲亚特去年夏天还推出了一项提议，以平衡英国政府取消的电动汽车补贴。还有3+1车身版本和敞篷版，每种版本都比带有两种电池选项的三门车型稍贵。

菲亚特 500 Electric 及其衍生产品 Abarth 500e 在意大利的 Mirafiori 工厂生产。新闻稿中只是顺便提到了更便宜型号的产品升级，因为重点实际上是生产本身。这是因为 Stellantis 现在也开始为其 Mirafiori 品牌的新型混合动力汽车生产电动双离合变速器 (eDCT)。除了法国梅斯的生产外，该工厂每年还将生产多达 600,000 辆 eDCT。

随着新的混合动力变速箱生产设施的建立，该工厂正在增加另一个项目。 Stellantis 正在该工厂投资总计 2.4 亿欧元，旨在将该工厂发展成为“全球独一无二且设备齐全的设计、技术开发和技术、制造、供应链和回收等功能领域的中心”。 “‘Mirafiori Automotive Park 2030’代表了将 Stellantis 转变为一家可持续移动技术公司的愿景。该工厂是全球最重要的三个 Stellantis 中心之一，涵盖汽车生产的所有阶段——从设计到回收，”该公司表示。

尽管正在进行转型，该工厂在日常业务中仍面临重大挑战。过去，菲亚特 500 电动汽车的产量不得不一次又一次地削减，部分原因是电池等零部件缺乏或需求不足。除了电动 500（菲亚特和阿巴特）之外，玛莎拉蒂 GranTurismo 和玛莎拉蒂 GranCabrio 也在那里生产。 Stellantis指出，这些车辆90%以上用于出口，从而改善了意大利的外贸平衡。不过，该工厂自2月12日起就开始实行短时工作，现已延长至4月20日。

最近有传言称，Stellantis希望提高都灵工厂的产能利用率，从2026年或2027年起，其中国合作伙伴零跑汽车每年生产多达15万辆低成本电动汽车，然后由Stellantis的欧洲经销商出售。

eDCT 生产开始时的新闻稿中没有提及这一点，恰恰相反。 Stellantis 首席执行官表示：“在推出 eDCT 生产的同时，今天宣布追加 1 亿欧元投资，旨在进一步增强菲亚特 500e 的吸引力和可承受性，扩大客户群，从而扩大 Mirafiori 的制造活动。”卡洛斯·塔瓦雷斯。 “正如今天所表明的那样，我们打算在所有竞争中捍卫我们在意大利的领导地位，包括中国制造商，无论他们在该国可能受益于什么支持。”