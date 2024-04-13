苇渡科技宣布完成新一轮融资，投资方包括汇丰银行HSBC ，总部位于波士顿的HITE Hedge Asset Management，嘉民集团Goodman Group（ASX:GMG）以及全球知名品牌和物流企业高管。这是苇渡科技继2023年12月完成B1轮融资后，又一轮新的融资。苇渡科技B轮已累计获得1.1亿美元的资金，以支持其零排放重卡在中美欧等地的测试和量产交付。

本次融资的资金将用于加速苇渡科技的49吨满载670km长续航纯电重卡的研发与交付，并推动在中、美、欧等地的车辆测试和运营路线测试。此外，苇渡科技将加速供应链的布局以及欧美生产能力的建设。在充电基础设施领域，苇渡与嘉民集团以及博格华纳BorgWarner合作的首批960kW兆瓦级快速充电桩也将完成建设并投入运营，同时苇渡也在与全球的多家充电运营商以及制造商进行合作。

苇渡科技Windrose是国内第一家纯正向研发的新能源智能重卡整体解决方案供应商，其新能源智能重卡产品在三电系统、电子电气架构、线控规划、动力总成、车辆外形和智能座舱等方面进行了全新设计，多项性能指标领跑行业。苇渡科技的新一代电动重卡能在49吨总重情况下实现670公里的续航，同时搭载了800V高压平台和快充方案，在36分钟内可以补能400公里。苇渡科技为全球头部的货主品牌及物流公司打造零排放且性价比优于传统燃油车的新能源智能重卡，合作伙伴包括迪卡侬Decathlon、嘉民集团Goodman Group、荣庆物流Rokin Logistics、嘉里物流Kerry Logistics、TÜV南德等。苇渡科技的首款电动重卡将于2024年起，陆续登陆中国、欧洲、美国等市场。