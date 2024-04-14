奇瑞汽车正寻求首次在欧洲开始组装车型，并可能使用位于西班牙巴塞罗那的一家工厂，该工厂已于 2021 年被日产关闭。

自日产关闭该工厂以来，当地电动摩托车制造商 Silence 以及工程集团 QEV 和 EV Motors 一直在那里运营。目前，EV Motors 对该中心拥有完全的企业控制权，并一直在与奇瑞进行谈判。

如果达成协议，EV Motors 将继续在工厂外运营，并可能与奇瑞签署生产和商业协议，生产其 Ebro 品牌的皮卡和电动货车。

加泰罗尼亚地区政府本周将派遣商务官员前往中国与奇瑞高管进行对话。目前尚不清楚西班牙政府是否会向奇瑞提供任何公共援助，但今年将进行两次招标，邀请企业为电动汽车生产申请总计 17 亿欧元（18 亿美元）的贷款和赠款。

目前尚不清楚奇瑞打算开始在欧洲生产哪些车型，也不清楚预计每年生产多少辆。

据了解，这家中国汽车制造商正在与意大利政府进行谈判，并考虑在那里建立其欧洲基地。一位业内消息人士最近告诉《汽车新闻》，虽然奇瑞仍与意大利当局保持联系，但收到的反馈很少，目前似乎更倾向于西班牙。

意大利渴望将其汽车产量从不到 80 万辆提高到约 130 万辆。 Stellantis 将通过菲亚特和阿尔法罗密欧品牌在增加该国汽车产量方面发挥重要作用，但政府也在寻求吸引新来者到其海岸。意大利当局已经与特斯拉、长城汽车和比亚迪进行了对话。