大众ID.2也将在“接下来的几个月”在马尔托雷尔生产，而基于 ID.2（可能称为 ID.2 X）和斯柯达Epiq 的SUV将在纳瓦拉生产。最新的官方声明称，大众 ID.2 的生产将于“ 2026 年初”开始。然而，预计到 2026 年 5 月才会有更大数量的供应。

大众汽车于2023 年 7 月首次宣布在巴塞罗那附近马尔托雷尔的西雅特工厂进行电池组装。当时，该汽车制造商表示，除了改造工厂本身外，还将投资3亿欧元为西班牙工厂即将推出的小型电动汽车和跨界车建造一个占地64,000平方米的独立电池组装设施。 Martorell 的电池组装厂紧邻 10 号生产车间，Raval和 ID.2 将在那里生产。这些电池将来自位于巴伦西亚附近萨贡特的大众电池工厂，该工厂于 2023 年 3 月开始建设。

虽然在 2023 年夏季宣布该电池组装工厂时并没有透露其产能信息，但西雅特现在提到该工厂的初始产能将达到每天 1,400 个电池系统，这些产能将直接转移到组装工厂通过 600 米长的输送系统输送新型电动汽车。这样就可以估计该集团最初打算生产多少 Raval 和 ID.2。不过，Seat 并未具体说明扩张的速度和容量。因此，包括 ID.2 X 和 Skoda Epiq 在内的后续预计数量仍不得而知。

西雅特在西班牙国王费利佩六世视察电池厂施工现场时宣布了这一更新。前来参加活动的集团贵宾级别也相当高。 “我们正在提供将电动汽车带给大众所需的一切：价格实惠、有吸引力的汽车和领先的电池，”大众品牌负责人、集团成员 Cora 品牌集团负责人 Thomas Schäfer 说道。管理董事会。 Schäfer 还担任西雅特监事会主席。 “我们致力于为每个人提供电动交通！在这方面，西班牙政府的持续支持至关重要。我们呼吁欧洲坚持将电动汽车作为实现绿色协议的核心杠杆。”

“三年前，我们做出了一个重大承诺：让西雅特 SA 实现电气化，让西班牙踏上电动车轮。在此期间，我们一直在努力实现这一目标，新的电池组装厂是我们走在正确轨道上的最好证明。”Seat 和 Cupra 首席执行官 Wayne Griffiths 补充道。 “我们正在兑现我们的投资、新型电动汽车的制造以及工厂的重建。我们对电气化和脱碳的承诺是明确的，现在我们需要西班牙政府做出同样的承诺。”