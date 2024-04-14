欧盟委员会宣布将拨款 4.24 亿欧元来推进欧盟的替代燃料基础设施。优化欧洲的替代燃料供应对于支持电动汽车和氢动力汽车的普及至关重要。

该资金将支持替代燃料供应链中的 42 个项目，这些项目是在 欧洲互联互通基金 (CEF ) 的替代燃料基础设施基金 (AFIF) 下选出的，该基金是支持欧洲运输基础设施的欧盟资助计划。

欧洲气候、基础设施和环境执行机构 (CINEA) 主任帕洛玛·阿巴·加罗特 (Paloma Aba Garrote) 对这笔资金评论道：“我们将继续支持对实现欧盟绿色协议所规定的目标至关重要的项目。

“通过这一新选择，欧盟表明，通过替代燃料向零排放运输过渡并不是未来的梦想，而是整个欧盟正在发生的事情。”

连接欧洲设施替代燃料基础设施基金征集提案的目的是协助扩大替代燃料供应基础设施，从而帮助减少整个欧洲 TEN-T 网络运输中的碳排放。

AFIF 2024-2025 年期间分配的总预算为 10 亿欧元，通过利用 CEF 赠款和金融机构的支持为项目提供资金。

该倡议于 2024 年 2 月 29 日开始滚动征集提案，并在 2025 年底之前分三个截止日期提交提案。

这笔资金将用于在整个 TEN-T 公路网络中开发 4,200 个电动汽车充电点。

此外，还将为汽车、卡车和公共汽车建造 48 个加氢站，并实现 21 个机场地面服务的电气化。欧盟交通委员 Adina Vălean 补充道：“自 2021 年以来，欧盟已通过 AFIF 向多个项目拨款超过 13 亿欧元，部署了 26,396 个充电站、202 个加氢站，并为 63 个机场的地面运营提供了电气化。

“就项目数量和质量而言，最后一次电话会议是迄今为止最成功的一次，表明人们对氢和充电基础设施的兴趣日益浓厚。”