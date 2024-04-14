奇瑞公布了iCAR未来五年的规划，在远景规划上，奇瑞集团将在未来五年内投入1000亿元用于技术创新，计划投入300家研发实验室，瑶光实验室将是新技术、新工程的落脚点。

同时在发布会上，iCAR品牌第二款车型V23在iCAR发布会上正式发布，iCAR V23定位于年轻人的第一辆车型，采用经典的越野方盒子造型，是一款潮流与复古融合的SUV车型，有多场景使用的特点；是一款可改、可玩的纯电SUV，该车将在今年下半年上市。

iCAR V23是由智米创业团队和奇瑞联合开发的车型，虽然iCAR V23造型短小精干却有高姿态和大体量，车身尺寸为长4220mm、宽1915mm、高1845mm，轴距达到2730mm。

相比其他方盒子造型的车型，iCAR V23极具自己的特点，是一款个性鲜明且兼顾实用性的纯电SUV，iCAR V23在设计上融合了经典硬派越野车造型以及兼顾了3C数码产品的科技风和精致感。动力方面，iCAR V23提供单电机后驱以及双电机四驱版车型，其中，后驱版车型续航里程达400公里以上，四驱版车型续航里程可达500公里以上。

在智驾方面，iCAR V23车型搭载了L2级别的辅助驾驶，硬件使用了地平线J3+TDA4，800万前置摄像头、300万环视摄像头、5个毫米波雷达、可实现高速NOA和记忆泊车。

在iCAR V23发布后，iCAR品牌隆重发布了其品牌支线的车型iCAR X25，官方称为One Box越野MPV，研发该车型的主要原因，是根据车轮、电机、电池、车身在第一性原理上最合理的方式，在空间布局、高效使用率、通过性上具有优势，定位于新一代年轻人生活方式的扩展平台。

iCAR品牌是奇瑞在新能源时代持续向上的载体，集团的大力投入以及深度与智米、宁德时代的合作，让iCAR拥有更多的产品力与核心竞争力。