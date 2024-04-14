科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.04.08-2024.04.14）东南亚及其他海外地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

尽管近段时间以来TikTok Shop在东南亚遭遇了诸多风波，在越南，这一平台却也在悄然爆发。

据外媒最近发布的一份数据表示，2023年期间，TikTok在越南的商户数量和平均销售额增加了两倍之多。同时，在于22年2月份进入越南市场后，该报道也指出，基于TikTok Shop在当地拥有的6700万用户份额，该平台也已经成为了越南的第二大电商平台，领先于Lazada并仅次于Shopee。

TikTok越南相关负责人表示，出现这种爆发式增长的原因之一是因为越南购物者越来越习惯网上购物。而从更早之前的数据来看，这种势头或许也是一种必然的体现。在截至23年3月份的半年时间内，TikTok Shop越南市场的GMV增长了11倍，其中订单数量增长了6倍。

目前，有数据指出，到2025年，越南数字经济的GMV规模有望从23年的300亿美元翻倍增长至430亿美元——而其中，电商领域的爆发将为此提供不可忽视的增长动力，为其提供的份额也将从160亿美元增长至240亿美元。而从这一点出发，不难期待TikTok Shop将会有更多高光时刻从中出现。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

2024 年 2 月，马来西亚智能手机出货量大增 10%：根据Canalys发布的数据，2024年2月，马来西亚智能手机出货量增长10%，出货量达68.7万部。厂商在2023年第四季度采取提高销量和库存正常化的措施为2024年第一季度的增长创造空间。在2021年智能手机出货高峰以及自然换机周期的推动下，2024年智能手机市场将进一步增长。

淡马锡在巴黎开设办事处：据悉，新加坡国属投资机构淡马锡已于本周三在巴黎开设了一家新办事处，从而进一步加强其在欧洲、中东以及非洲地区的投资。淡马锡表示，巴黎办事处将与现有的伦敦和布鲁塞尔办事处一起，加强投资和合作机会。据了解，本次扩张也使得淡马锡的足迹遍布全球9个国家（涉及13个办事处）。作为背景，自2011年以来，截至2023年3月31日，淡马锡在欧洲、中东和非洲地区的投资额增长了近五倍，达到470亿新元（约合347.3亿美元），占其投资组合的12%。

VinFast将在美国销售电动自行车：越南新能源车企VinFast本周宣布，将于本月底在美国市场销售其电动自行车VF DrgnFly。据透露，该自行车的定价为2599美元，单次充电续航里程110公里，最高时速可达45公里/小时。

越南当局要求Netflix在4月25日之前停止提供游戏服务：据外媒报道，越南当局已告知Netflix需在4月25日之前停止在该国推广和提供视频游戏。越南广播和电子信息管理局 (ABEI) 表示，该指令是因为Netflix在越南缺乏游戏服务许可证。据悉，Netflix于2021年11月推出了Netflix Games，从而进入了游戏世界。不过，越南法律规定，只有在当地注册成立并注册为视频游戏服务的公司才能在其国内提供此服务。

消息称TikTok Shop去年在越南的销售额和商家数量增长了两倍：据相关报道指出，去年期间，TikTok在越南的商户数量和平均销售额增加了两倍。TikTok越南代表表示，销量激增的部分原因是因为VinFast摩托车和三星手机等商品的畅销，因为当地购物者越来越习惯于网上购物。作为背景，截至2024年初，越南的TikTok Shop用户数量已达6700万。

马来西亚将推出单一窗口计划以加强创业生态系统：据悉，马来西亚科技创新部（MOSTI）将启动一项名为“单一窗口计划”（Single Window Initiative）的项目，从而通过简化流程和在一个平台上整合资源来加强该国的初创企业生态系统。马来西亚科技创新部部长Chang Lih Kang在一份声明中表示，这一举措旨在消除官僚主义障碍，加快审批速度，使创业者能够更轻松地驾驭创业之旅。根据声明，马来西亚正致力于激励当地初创企业的发展，力争到2030年跻身全球初创企业生态系统前20强。

投融资

农业科技公司Peptobiotics获得620万美元融资：Peptobiotics成立于2020年，致力于通过重组抗菌肽技术帮助畜牧和水产养殖领域减少对抗生素药物的依赖。据介绍，该生物活性肽是一种天然细菌抑制蛋白，能够在达成与抗生素饲料添加剂效果相当的同时，避免使用方产生细菌耐药性。

轮胎订购平台WYZauto获得225万美元融资：WYZauto于2021年在泰国推出，并于23年5月登陆马来西亚市场。据介绍，WYZauto旨在通过旗下线上交易平台将车主及轮胎品牌商（涵盖两轮及四轮车辆），为其提供线上采购服务。

在市场表现方面，WYZauto指出，目前，其平台已经被3000多家车辆服务中心下载，每月可产生超160万美元的GMV份额。此外，WYZauto也强调称，平台已经积累了全泰国规模最大的轮胎库存。

观点&观察

从巨头云集到跨界融合，伦敦正在撬动人工智能的第二春：4月7日，微软宣布，将为其于近期推出的消费者人工智能部门在伦敦开设一家新人工智能中心“Microsoft AI London”，以此推动团队与OpenAI等合作伙伴密切合作、促进前沿语言模型发展、创建出全球领先的基础模型工具。同时，微软表示，Microsoft AI London将由前Deepmind联合创始人、微软人工智能执行副总裁兼首席执行官Mustafa Suleyman及人工智能科学家&工程师Jordan Hoffmann（Hoffmann此前也曾以研究科学家的身份在Deepmind任职 ）领导，并且Suleyman也将直接向微软CEO纳德拉汇报。

至此，包括谷歌（通过DeepMind）和OpenAI在内，在当下以生成式人工智能技术为风帆的技术革新浪潮下，全球最为顶尖的几家人工智能巨头均已在伦敦这座“老牌城市”汇聚。而从这一点出发，由伦敦所开启的人工智能新篇章似乎也才刚刚开始。

活动

Call for Speakers｜引领亚洲，共探气候与低碳科技新篇章！：作为亚洲顶尖的年度科技盛会，BEYOND Expo 前三届可持续发展峰会始终引领着行业发展的潮流，组委会荣幸邀请到了一系列具有前瞻性的嘉宾，其中包括前任印度尼西亚财政部长Bambang Brodjonegoro，联合国可持续发展⽬标影响⼒全球指导委员会委员、社会价值投资联盟主席、盟浪可持续数字科技董事⻓⻢蔚华，IEEE 2023 主席 Prof. Saifur Rahman，联合国驻华协调员常启德等重量级嘉宾齐聚一堂，共同探讨全球可持续发展面临的挑战，并分享推动低碳发展的经验和策略，为与会者提供了新的思路和方向，为行业的未来发展注入了新的活力和动力。

BEYOND WEEK｜AWS DeepRacer 澳门超级 AI 赛车挑战赛，一场科技与激情的盛宴，5月25日 等你来战！：AWS DeepRacer 澳门超级 AI 赛车挑战赛将于 2024 年 5 月 25 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行。本次比赛旨在培养本地科技专业人才，让参加者及澳门学生可以更深入认识人工智能和机器学习，同时带动国际旅客参与及体验澳门的科普旅游，提升澳门科技发展的形象。

告别 DEMO DAY：极限速投新时代，赢取百家投资机构的“筹码之战”：今年，BEYOND Expo将继续扩大其展览面积，通过展览和峰会促进尖端科技与行业的深度整合。投融资板块也将迎来全新升级。我们会以更新颖的场地服务、更快捷的互动方式、更炫酷的展示舞台，为科技创新企业与投资机构提供投融资对接服务。「Fund at First Pitch」预计将邀请150家全球知名的投资机构和投资者，提供高质量的项目资源，并增加双向选择的机会，为创新企业与资本之间搭建一个高效的沟通桥梁。