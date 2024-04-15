2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称2024北京车展）将于2024年4月25日-5月4日在北京中国国际展览中心顺义馆举行。这次车展，依然呈现出了百花齐放的态势，但在新一轮的市场竞争大趋势下，我们可以感受到新的产品价格战一触即发。以下是部分即将在北京车展亮相的新车，我们会持续保持跟踪报道。

宝马汽车

在即将开幕的2024北京车展上，宝马集团BMW和MINI两大品牌将携史上最强大产品阵容亮相北京车展。BMW新世代概念车也将在中国首秀，此外宝马集团还将带来新BMW 4系家族、中国最畅销的BMW M高性能车型新BMW M4、全新MINI家族首款纯电动跨界车型MINI ACEMAN以及BMW iX5氢燃料电池车等众多车型，共十五大车系从入门紧凑至大型豪华、个性小众到性能车型，涵盖油、电、氢、混四种驱动形式。

BMW新世代概念车将首秀中国。这并非宝马第一次使用“新世代”名称，1962年诞生的BMW 1500及其后续车型被统称为“Die NEUE KLASSE”（德语，中文“新世代”），这是宝马由内而外首次突破传统，开创全新细分市场。如今，BMW新世代概念车再次演绎BMW轿车的未来，其全新BMW设计风格和“全景视域桥”等数字化交互创新。新纯电动BMW i4将迎来全球首发，4系家族重要成员新BMW 4系双门轿跑车、敞篷轿跑车将在北京车展个性上市。作为BMW中型豪华车细分市场的重要组成，BMW 4系家族稳居2023年中国细分市场销量榜首。此次油电双发的全面升级。

奔驰汽车

梅赛德斯-奔驰宣布，将携包括1款全球首发、7款中国首发及车展首秀、8款中国上市等21款新车及前瞻科技参展，其中梅赛德斯-奔驰家族旗下“最硬核”的G级车、“最迅猛”的AMG旗舰跑车和“最豪华”的梅赛德斯-迈巴赫均带来电动化最新进程。全新梅赛德斯-奔驰纯电G级越野车将在北京车展完成全球首发，自1979年诞生以来，G级越野车一直备受越野爱好者的青睐。作为全球首款纯电豪华硬派越野车，全新纯电G级越野车将深厚越野底蕴与尖端纯电科技完美融合，它采用先进的四轮独立电机技术，具备四轮单独驱动功能，并配备EQG Tank Turn“坦克调头”功能。

未来奔驰车型的“中枢神经”——MB.OS操作系统将迎来中国首秀 本次车展，梅赛德斯-迈巴赫首款量产纯电车型、梅赛德斯-奔驰最豪华的电动产品——全新梅赛德斯-迈巴赫EQS纯电SUV将正式上市，延续梅赛德斯-迈巴赫至臻豪华的设计美学，应用数字时代的智能创新，并将纯电SUV乘坐舒适性提升到全新高度。

全新梅赛德斯-迈巴赫EQS纯电SUV 此外，覆盖不同细分市场的纯电、插混和燃油车型与更多“超个性化”智能交互创新也将亮相车展。梅赛德斯-奔驰在电动化与智能化领域全面进化，为客户提供“无论油电，都很奔驰”的产品体验。

奥迪汽车

奥迪Q6 e-tron在德国首发，新车基于由奥迪和保时捷共同研发的PPE平台打造，也就是说奥迪Q6 e-tron是纯电Macan同平台车型，国产版奥迪Q6 e-tron将会在北京车展首发。此前已发布的 保时捷 纯电动 Macan 也是基于此平台打造，具备800V技术，未来会有更多奥迪和保时捷全新车型基于该平台打造，包括 奥迪A6 e-tron、全新 奥迪A5 、 奥迪Q5 等车型。此次全球首发车型包括Q6 e-tron和SQ6 e-tron，其目前已经在欧洲开启预订，价格为74700欧 元 和93800欧元，约合人民币58.77万元和73.80万元，将于2024年夏季开启交付。国内市场这边，奥迪Q6 e-tron将会在4月25日开幕的 北京车展 上首发亮相，2025年国产上市，而奥迪SQ6 e-tron计划以进口的方式于2026年上半年进入中国市场。

智能化方面，新车搭载全新车机系统，基于安卓操作系统，可以OTA升级，并可以通过应用 商 店下载各种App。副驾驶屏可以单独播放视频，不干扰正常驾驶，同时，副驾驶也可以通过屏幕帮助驾驶者导航。新车还配备了20个扬声器的Bang&Olufsen高级音响系统，前排头枕也设置有扬声器。

马自达汽车

长安马自达发布了两张新车的预告图，据悉长安马自达内部代号为 J90A 的新车会在 2024 年北京车展发布，此次发布的预告图应该就是属于 J90A 的发布前预热。参考目前马自达在国内注册的 EZ-6、EZ-60 等商标，预计代号 J90A 的新车在发布时会采用全新的命名体系，该车可能提供纯电动、增程式电动等动力形式，另外，根据此前长安汽车伙伴大会公布的信息，内部代号 J90K 及 J90K-REEV 两款新车 2025 年推出；2026 年规划有 NEV SUV 和 NEV CAR。因此，”MAZDA EZ-6″ 和 “MAZDA EZ-60” 两款商标或意味着马自达的新能源产品将拥有全新的命名体系。

华为将带来新问界M5和享界S9

新一代问界 M5 车型将于 4 月 23 日在北京车展亮相。官方暂未公布配置更新详情以及具体优惠政策。作为参考，目前在售的问界 M5 智驾版搭载 HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱 3.0 ，配备 1 个顶置激光雷达、3 个毫米波雷达、11 颗高清摄像头以及 12 个超声波雷达。

享界S9长宽高分别为5160/1987/1486mm(1498mm)，轴距为3050mm，尺寸上媲美豪华旗舰车型。在动力层面，享界S9则提供后驱和四驱两个系列选项，单电机最大功率为227kW，四驱版增加前置158kW的电动机，完全能够与百万级BBA打个平手。在价格上，从其现有的产品力信息以及问界M9的50万级定价来看，享界S9的价格应该也会在50万级，与问界M9并驾齐驱，形成“华为9系双旗舰”。

东风奕派

eπ008是东风奕派的第二款产品，定位六座中大型SUV，将会在北京车展首发。新车采用家族式设计，整体非常简洁，车尾采用与车头相同的贯穿式灯组，与上方扰流板搭配得很不错，让整个车尾显得很有层次感。 动力上，新车将提供插电混动与纯电两种版本，前者采用1.5T+电动机组成的混动系统，发动机最大功率108千瓦，纯电续航154公里；纯电版电动机最大功率200千瓦，续航里程636公里。

极氪MIX

极氪MIX诞生的架构是SEA-M，是由SEA为基础修改而来的一套专为移动出行、物流打造的架构。该平台的一大特点就是无B柱，胶囊型的座舱空间配合上较低的离地间隙，方便乘客进入。动力方面，根据申报信息，极氪MIX搭载了型号为TZ235XYC01的电机，最大功率为310kW。内饰部分同样同样是最新的家族式风格，米色的配色很温馨，中控大屏、液晶仪表盘都没有缺席。另外，有消息称，该车的前排座椅可以0-180旋转，中央扶手还支持前后移动等，所以车内的灵活性会不同于以往的MPV产品。

比亚迪秦L

比亚迪秦L最新预告图公布。新车定位中级轿车，并采用家族标志性的“龙颜”美学设计语言，整体造型动感十足。动力方面，该车将搭载由1.5L发动机+电机组成的插电式混合动力系统。据悉，比亚迪秦L将于北京车展正式亮相，未来上市后售价或在12万元以上。车身尺寸方面，比亚迪秦L长宽高分别为4830/1900/1495mm，轴距为2790mm。动力方面，其中发动机最大功率74千瓦，电机最大功率160千瓦。同时，该车匹配最大15.874千瓦时电池组，纯电续航里程最高可达90公里。

蔚来ET7

蔚来 官方发布了2024款蔚来ET7车型官图，将于4月16日开启预订，并于北京车展正式上市。新车定位中大型轿车，外观设计变化不大，但将针对座舱配置与智能驾驶方面进行升级优化。

动力方面，预计新车与现款车型相比变化不大，参考现款车型，蔚来ET7搭载前后双电机系统，综合功率653马力，最大扭矩850牛·米。电池提供75kWh和100kWh的电池组，对应CLTC纯电续航里程为530公里和675公里。车尾部分，“EXECUTIVE EDITION”签名尾标的加入，无疑为这款高端行政轿车增添了几分专属与尊贵的气息。车身尺寸上，长5101mm、宽1987mm、高1509mm的尺寸配合3060mm的超长轴距，展现出豪华轿车的宽敞与舒适。

小鹏汽车

在北京国际车展上，小鹏汽车将率先推出中国汽车行业首个10-15万元级别带AI智能的汽车品牌，填补经济型汽车产品在智驾领域的空白，让更多年轻人也能够享受到AI智能驾驶带来的便利。新品牌的首款车型将在北京国际车展亮相，并于第三季度上市和交付。此外，小鹏主品牌也会在今年下半年交付一款全新车型。

猛士M HUNTER

根据官方透露的信息，猛士 M-HUNTER 将与国际知名越野车型巴博斯 900 攀爬者一较高下。新车拥有惊人的轮边扭矩和极高的垂直越障能力，打造出了无与伦比的顶级越野性能。同时，整车还配备了顶尖的军工级黑科技，并采用航空级碳纤维材料，确保了其卓越的品质和性能。值得一提的是，猛士 M-HUNTER 将实现量产并上市销售，其售价预计将达到数百万级别，有望成为本届北京车展上最引人注目的中国新能源越野车。