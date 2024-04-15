2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称2024北京车展）将于2024年4月25日-5月4日在北京中国国际展览中心顺义馆举行。这次车展，依然呈现出了百花齐放的态势，但在新一轮的市场竞争大趋势下，我们可以感受到新的产品价格战一触即发。以下是部分即将在北京车展亮相的新车，我们会持续保持跟踪报道。
宝马汽车
在即将开幕的2024北京车展上，宝马集团BMW和MINI两大品牌将携史上最强大产品阵容亮相北京车展。BMW新世代概念车也将在中国首秀，此外宝马集团还将带来新BMW 4系家族、中国最畅销的BMW M高性能车型新BMW M4、全新MINI家族首款纯电动跨界车型MINI ACEMAN以及BMW iX5氢燃料电池车等众多车型，共十五大车系从入门紧凑至大型豪华、个性小众到性能车型，涵盖油、电、氢、混四种驱动形式。
BMW新世代概念车将首秀中国。这并非宝马第一次使用“新世代”名称，1962年诞生的BMW 1500及其后续车型被统称为“Die NEUE KLASSE”（德语，中文“新世代”），这是宝马由内而外首次突破传统，开创全新细分市场。如今，BMW新世代概念车再次演绎BMW轿车的未来，其全新BMW设计风格和“全景视域桥”等数字化交互创新。新纯电动BMW i4将迎来全球首发，4系家族重要成员新BMW 4系双门轿跑车、敞篷轿跑车将在北京车展个性上市。作为BMW中型豪华车细分市场的重要组成，BMW 4系家族稳居2023年中国细分市场销量榜首。此次油电双发的全面升级。
奔驰汽车
梅赛德斯-奔驰宣布，将携包括1款全球首发、7款中国首发及车展首秀、8款中国上市等21款新车及前瞻科技参展，其中梅赛德斯-奔驰家族旗下“最硬核”的G级车、“最迅猛”的AMG旗舰跑车和“最豪华”的梅赛德斯-迈巴赫均带来电动化最新进程。全新梅赛德斯-奔驰纯电G级越野车将在北京车展完成全球首发，自1979年诞生以来，G级越野车一直备受越野爱好者的青睐。作为全球首款纯电豪华硬派越野车，全新纯电G级越野车将深厚越野底蕴与尖端纯电科技完美融合，它采用先进的四轮独立电机技术，具备四轮单独驱动功能，并配备EQG Tank Turn“坦克调头”功能。
奥迪汽车
马自达汽车
华为将带来新问界M5和享界S9
新一代问界 M5 车型将于 4 月 23 日在北京车展亮相。官方暂未公布配置更新详情以及具体优惠政策。作为参考，目前在售的问界 M5 智驾版搭载 HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱 3.0 ，配备 1 个顶置激光雷达、3 个毫米波雷达、11 颗高清摄像头以及 12 个超声波雷达。
享界S9长宽高分别为5160/1987/1486mm(1498mm)，轴距为3050mm，尺寸上媲美豪华旗舰车型。在动力层面，享界S9则提供后驱和四驱两个系列选项，单电机最大功率为227kW，四驱版增加前置158kW的电动机，完全能够与百万级BBA打个平手。在价格上，从其现有的产品力信息以及问界M9的50万级定价来看，享界S9的价格应该也会在50万级，与问界M9并驾齐驱，形成“华为9系双旗舰”。
东风奕派
eπ008是东风奕派的第二款产品，定位六座中大型SUV，将会在北京车展首发。新车采用家族式设计，整体非常简洁，车尾采用与车头相同的贯穿式灯组，与上方扰流板搭配得很不错，让整个车尾显得很有层次感。
动力上，新车将提供插电混动与纯电两种版本，前者采用1.5T+电动机组成的混动系统，发动机最大功率108千瓦，纯电续航154公里；纯电版电动机最大功率200千瓦，续航里程636公里。
极氪MIX
极氪MIX诞生的架构是SEA-M，是由SEA为基础修改而来的一套专为移动出行、物流打造的架构。该平台的一大特点就是无B柱，胶囊型的座舱空间配合上较低的离地间隙，方便乘客进入。动力方面，根据申报信息，极氪MIX搭载了型号为TZ235XYC01的电机，最大功率为310kW。内饰部分同样同样是最新的家族式风格，米色的配色很温馨，中控大屏、液晶仪表盘都没有缺席。另外，有消息称，该车的前排座椅可以0-180旋转，中央扶手还支持前后移动等，所以车内的灵活性会不同于以往的MPV产品。
比亚迪秦L
蔚来ET7
动力方面，预计新车与现款车型相比变化不大，参考现款车型，蔚来ET7搭载前后双电机系统，综合功率653马力，最大扭矩850牛·米。电池提供75kWh和100kWh的电池组，对应CLTC纯电续航里程为530公里和675公里。车尾部分，“EXECUTIVE EDITION”签名尾标的加入，无疑为这款高端行政轿车增添了几分专属与尊贵的气息。车身尺寸上，长5101mm、宽1987mm、高1509mm的尺寸配合3060mm的超长轴距，展现出豪华轿车的宽敞与舒适。