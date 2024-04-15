据彭博社记者马克·古尔曼 （Mark Gurman）透露，苹果将于 iOS 18 推出的首批全新 AI 功能将完全运行于设备端，而无需依赖云服务器。

古尔曼在 Power On 通讯的问答环节中表示：“随着全球都在翘首期盼苹果在 6 月 10 日发布的重磅 AI 技术，目前看来首批功能将完全在设备上运行。这意味着为这些新功能提供支持的大型语言模型将不会用到云端处理。”

古尔曼还指出，苹果未来可能会提供一些基于云端的 AI 功能，这些功能可能由 Google 的 Gemini 或其他供应商提供支持。据报道，苹果已经与 Google、OpenAI 和中国百度等公司就潜在的生成式 AI 合作进行了讨论。虽然 iOS 18 预计不会包含苹果自研的类似于 ChatGPT 的聊天机器人，但目前尚不清楚 Gemini 或其他聊天机器人是否会直接集成到 iOS 18 中。

一些苹果供应链分析师，例如郭明錤和 Jeff Pu 表示，由于苹果正在积极采购 AI 服务器，因此未来有可能推出一些基于云端的自有生成式 AI 功能。

传闻称，iOS 18 将为 iPhone 的 Spotlight 搜索工具、Siri、Safari、快捷指令、Apple Music、信息、健康、Numbers、Pages、Keynote 等应用带来全新的生成式 AI 功能。古尔曼此前曾报道，生成式 AI 将提升 Siri 回答复杂问题的能力，并允许信息应用自动完成句子输入。