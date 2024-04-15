华为今日宣布，华为 P 系列官宣升级为 Pura 系列。华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东表示，P 系列的发展史，就是移动影像的发展史，也是科技美学的演进史。

2012 年我们推出了华为 P 系列手机。12 年来，亿万消费者用我们的产品定格了无数精彩的瞬间，也记录了生活中的美好。再次感谢一直支持我们的每一位消费者，谢谢你们。

华为 P 系列的发展史，就是移动影像的发展史，也是科技美学的演进史。我们用创新技术，扩宽移动影像边界，更融入艺术与文化，打造自成一派的华为影像 XMAGE。P 系列引领了行业一个又一个的设计潮流，将科技美学带上了新的高度。

多年来，我们在研发上的坚定投入，给了我们不断创新、持续引领行业向前的底气。科技产品的创新，就是要给消费者带来更好的产品、更极致的体验，就是要做别人想不到的事或者别人想到但做不到，甚至不敢想的事！

今天，HUAWEI P 系列升级为 HUAWEI Pura，以全新姿态再出发。我们始终坚持高端、极致、简约、纯净的设计理念，将科技时尚和艺术融入到产品之中。打造更独特更现代的美学设计，以大胆想象探索未见之美！

我们将持续投入移动影像创新，不断挑战移动影像极限，为全球消费者带来更好的拍照体验。以先锋视角打开全新视界。人类最强大的能力，就是想象力。科技、艺术、时尚等领域的伟大的进步，都源于想象力。我们用想象力、激发创造力，以独特风格引领时尚风向。华为 Pura，追逐本心，锐意向前！