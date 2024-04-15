美国宇航局（NASA）正在低调地训练一只机器狗，使其能够在月球表面行走。一支由工程师、行星科学家和认知科学家组成的跨学科研究团队，悄悄地在海拔 6000 英尺（约 1828 米）的俄勒冈州胡德山冰雪覆盖的岩石山丘上，测试了一台名为“Spirit”的四足机器人。

这个名为“类地环境下腿式自主表面科学”（Legged Autonomous Surface Science in Analog Environments，LASSIE）的项目旨在让机器人实时适应不断变化的环境，最终目标是让其能够穿越月球表面，甚至探索太阳系的其他星球。

“四足机器人需要能够检测它与脚下地面的互动情况，并迅速调整其运动策略，”南加州大学电气和计算机工程助理教授 Feifei Qian 在一份声明中表示。

该团队获得了美国宇航局为期两年、价值 200 万美元的资助，以帮助将机器人送上月球表面。届时，这些机器人将能够相互交流，例如警告其他机器人附近潜在的危险，从而共同适应当下的环境。

这些机器人甚至可以通过将另一个机器人从坑中吊出来，或者连接在一起形成桥梁来互相帮助脱困。

研究人员的研究目标并不局限于简单的四足机器人狗，他们还将相同的技术应用于轮式机器人和六足机器人。

目前，Spirit 已经征服了多种不同的环境，从加州的海滩到胡德山冰川覆盖的丘陵，LASSIE 团队正计划让它在新墨西哥州的白沙国家公园自由活动。