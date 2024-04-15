松下能源公司在日本大阪的住江工厂内完成了新生产开发设施的建设。该尖端设施致力于下一代制造，旨在增强公司的制造竞争力并扩大其全球生产能力，并将作为生产工艺技术开发的中心。该新设施毗邻生产基地，旨在促进制造职能部门之间的协作。它还将支持诸如使用大型验证设备缩短大规模生产的设备验证的交货时间等举措，以及解决制造技术的开发以提高竞争力和扩大生产技术资源等举措。

新工厂总建筑面积为 7,900 平方米，包含一个试验生产和验证区域，旨在促进旨在扩大下一代工艺规模的技术开发。此外，它还拥有可对量产设备进行大规模预验证的资源。新工厂预计将有大约 400 名生产工程师。包括计划于 2025 年 4 月在大阪西门真竣工的新电池开发研发设施中部署的人员在内，将有约 1,100 名人员从事电池相关研发，使其成为日本最大的电池研发中心日本。

新设施还将作为数字化转型发展的基地，对全公司的数据进行整合和数字化。 “数据分析平台”将集中和管理公司所有工厂的电池数据，并对物料搬运进行模拟，以评估最佳工厂布局。

此外，该设施将成为促进绿色转型的中心，旨在通过缠绕和焊接技术的开发以及新兴干涂技术的验证来加速高效设备的部署，以优化能源生产率。还计划与该公司位于西门真的新电池研发设施合作开展进一步的产品开发活动。

住江工厂主要生产汽车锂离子电池，主要注重环保制造，于 2024 年 1 月实现了二氧化碳净零排放。该工厂通过以下举措最大限度地利用可再生能源：使用屋顶太阳能电池板和场外企业购电协议。

松下能源将利用其在电池开发和制造方面的专业知识，继续为锂离子电池行业的增长和制造技术的发展做出贡献，同时追求帮助创建可持续发展社会的使命。