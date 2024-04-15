“不响”，上海话，是上海人的一种处世哲学“心里有数，不语以观”。“不辍”出于《论语·微子》，意指永不休止。“道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期”。“不响不辍”是留白，是态度，是做人知进退，做事明得失的留白；是认清了世界的真相，却仍然热情拥抱时代的态度。当下的时代，面对透彻和深刻的变革，我们需要放低对经济增长速度的执念，认可眼前所处的环境，我们更需要一点时间和勇气的加持，相信投资，坚定投资，继续投资，以新的探索、新的作为，趟出一条崭新的路。

2024年5月8-10日，由投中信息、投中网主办，以“不响不辍”为主题的第18届中国投资年会·年度峰会将在上海拉开帷幕。作为中国投资市场上持续18年的行业盛会，年会将盛邀政府领导、经济学家、资本市场研究专家、投资大咖、企业家、创业者和主流财经媒体代表等齐聚一堂，共探新投资的哲学，积极回应时代的呼唤，主动地迎接变化，适应变化，以无畏之心迈向繁星之地，重塑新质繁华。

过往波澜壮阔，未来坚定可期

风险投资在中国经历了近20年的“波澜壮阔”，互联网/移动互联网时代，投资的造富效应明显，阿里、腾讯、百度、小米、京东、美团、字节、快手、拼多多等等一众Big Case的持续涌现，渲染了股权投资的辉煌历程，也成就了一个个投资传奇和传奇投资人。这其中是因为“时代的Beta”也好，“个人的Alpha”也罢，置身事内的我们总归亲眼目睹了股权投资近20年激昂发展的光辉历史。

然而，时代的螺旋式发展总有高低起伏，正如经济的发展终须穿越波峰波谷的周期循环。当下的时代，舞台变化得比想象中更加彻底。宏观上，大国博弈、美元加息、地缘政治、地区冲突等等因素引起未来的不确定性持续加强，进一步导致资本的风险偏好在降低；行业层面，大国博弈，加之退出受限，美元基金潮退，本土机构逐渐势强，“国资时代”的来临。产业层面，科技为王，各类外部“挤压”和“倒逼”下的突破成为常态，无人区的探索越来越多，科技投资成为行业主导课题。资本市场方面，推动中国上市公司高质量发展的系统性改革正在鉴定的稳步推进，法制化落地，严把IPO入口关，进一步堵塞制度漏洞。二级市场的繁荣可期，也必将反向影响一级市场的繁华再现。拉长时间的维度来看，这一切的未来坚定可期。

序章精彩满满，现场亮点纷呈

作为第18届中国投资年会的序章，投中网与快手再度联袂打造的投资圈顶流栏目《超级投资家》第五季正在持续播出，北极光创投创始管理合伙人邓锋，春华资本集团创始人、董事长兼CEO胡祖六，赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱，经纬创投创始管理合伙人张颖，贝恩投资亚洲私募股权联席主管、合伙人竺稼，金沙江创投主管合伙人朱啸虎等6位顶级投资大咖将以前瞻视角透析产业变革，以拔萃智识预见资本流向，以各自深厚的行业经验和积极探索引领投资行业的坚实发展。

一如既往，第18届中国投资年会的日程设有主论坛的主题演讲、超级对话、巅峰对话、圆桌对话等多种形式，分别围绕私募股权投资的新趋势、新形势下VC/PE机构的应变之道、产业资本、科技投资、并购、退出多元化、LP与GP的新型关系等热点话题展开探讨，以及针对人工智能、机器人、高端制造、双碳与新能源、大健康、新消费等多个赛道投资新变化进行详细探讨。同时，年会还安排了两场“投中十问”和若干场“高端分享”的闭门环节，行业相关人士闭门座谈，畅所欲言，实效推进募投合作，促进智识与方法论的迭代更新。

长行不辍：求真务实的专业数据

“中国私募股权市场的风向标”——“投中榜”依据行业专业数据，已经连续发布17届榜单。一年一届的历史沿革，“投中榜”见证了中国私募股权市场的裂变与更迭，也正继续陪伴投资人们走过行业发展的风风雨雨。榜单依托CVSource投中数据和超千家私募股权领域活跃投资机构的反馈问卷，通过标准化处理问卷数据，最终按照总体积分排名评选，细数2023年中国私募股权市场的动态变迁。“2023投中榜·年度榜单”将揭晓：投中2023年度中国最佳创业投资机构TOP100、投中2023年度中国最佳私募股权投资机构TOP100、投中2023年度中国最佳早期创业投资机构TOP50等一系列榜单。

投资是创新的伴行者。投资行业的持续发展需要一代又一代由热爱、坚持和好奇心驱动着的年轻投资人为行业供给新的能量。作为投资人代际更迭的见证，本届年会上还将发布第二届“投中榜·Nova新星”榜单，评选出市场上拥有亮眼成绩的80、90后投资人。

遇事不响，遇阻不辍，让我们在市场的进退得失间，耐心寻求下一个共识。5月8-10日，上海，第18届中国投资年会·年度峰会，让我们共赴这场私募股权投资的年度之约。