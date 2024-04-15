美国路灯柱电动汽车充电公司 Voltpost 宣布创新的路边电动汽车充电解决方案投入商业使用。这家总部位于纽约的公司的下一步计划是今年春天在美国主要都市区开发和部署电动汽车充电项目，包括其本土纽约、芝加哥和底特律等。 Voltpost 将灯柱改造为由移动应用程序供电的模块化、可升级的 2 级电动汽车充电平台。 Voltpost 宣传充电基础设施安装时间短，只需一到两个小时，而且维护需求较低。

充电桩本身可容纳 2 个或 4 个充电端口，并配有 20 英尺长的电缆，“可方便地连接到车辆的任何部分”。 “将电缆与汽车插座成 90° 角的脉冲灯”有助于确保行人和其他交通参与者可以看到电缆并充当安全组件。模块化设计“最大限度地延长正常运行时间，降低运营和维护成本并支持智慧城市服务。”

“Voltpost 致力于让电动汽车充电器像传统灯柱一样普遍。我们正在为人们提供方便、实惠的充电服务，以适应建筑环境的结构。”Voltpost 联合创始人兼首席执行官 Jeff Prosserman 说道。 “随着我们将差异化的路边和停车场充电解决方案推向市场，我们相信 Voltpost 将通过出行脱碳来建设更具可持续性和弹性的社区。”

Voltpost 顾问、联合创始人兼执行合伙人 Laura Fox 补充道：“由于里程焦虑和缺乏充电选项，许多人对购买电动汽车犹豫不决，想象一下生活在城市多单元住宅且没有专用停车场的人们会是什么样子。” Streetlife Ventures 的前任总经理，Citi Bike 的前总经理。

Voltpost于 2022 年首次成为头条新闻，宣布其目标是到 2030 年建造 10,000 个路边充电站。该项目被纽约市交通局列为示范项目。测试阶段的结果在新闻稿中得到了阐述：“Voltpost 在 Newlab 的灯柱和 DOT 停车场安装了充电器，深入了解了具有成本效益和高效的部署策略，并为商业发布提供了信息。 Voltpost 的充电器在一小时内快速安装完毕，运行时间是试点项目中所有服务中最长的，并得到了纽约司机的积极反馈。”