Automobili Pininfarina 的运营总部位于意大利坎比亚诺，在德国慕尼黑设有商务办事处，并拥有一支由来自豪华和高档汽车品牌的经验丰富的汽车高管组成的团队。 Automobili Pininfarina 的所有车辆均在意大利手工设计、制造和生产，专注于为世界上最重要的品味创造者提供设计体验，体现了 PURA 设计理念。这一理念也将渗透到所有未来量产车中，将经典灵感与尖端技术无缝融合。

Battista 是意大利有史以来设计和制造的最强大的汽车，其性能水平是当今任何采用内燃机技术的合法公路跑车所无法达到的。 Battista 的 0 -100 公里/小时不到两秒的冲刺速度比当前的一级方程式赛车还要快，并且具有 1,900 马力和 2,340 牛米的可用扭矩，Battista 将极限工程和技术结合在零排放套件中。 Battista 的 120 kWh 电池为四台电动机（每个车轮各一台）提供动力，单次充电后 WLTP 综合里程可达 476 公里（美国 EPA 综合里程：300 英里）。 Battista 的限量版将在意大利坎比亚诺的工作室单独手工制作，数量不超过 150 部。

全电动超级跑车专家Automobili Pininfarina再次推出独一无二的全新 Battista hyper GT 版本。在极其罕见的 Battista Anniversario 的基础上打造的，Battista Anniversario 是地球上最昂贵的电动汽车之一。新车灵感源自 Battista Anniversario 和平衡概念。这是“梦想汽车”的顶峰。 Made Real”——Automobili Pininfarina 与客户共同打造真正独特车辆的理念。

每辆离开 Automobili Pininfarina 坎比亚诺工作室的手工制作车辆都是每位客户个性的独特表达。 Battista Reversario 就是这方面的典范，向客户展示了个性化服务的复杂性。

在打造 Battista Reversario 的过程中，客户与 Automobili Pininfarina 设计师一起打造了一款永不重复的定制车辆。客户的车辆收藏已经包括限量生产的五款 Battista Anniversario 车型中的第五款。

Battista Reversario 最引人注目的特点之一是其配色方案，其设计理念与 Anniversario 独特的 Pininfarina 传统设计主题相反。下半身采用 Bianco Sestriere 光泽，上半身采用 Grigio Antonelliano 光泽。

细条纹延续了之前型号的主题，与标志性的 Iconica Blu 鞋面条纹一致。定制铭文，包括车辆独特的“Reversario”铭牌，均显示在碳纤维侧翼和主动尾翼下侧的前方和“反射”位置。

Pilota 座椅内部采用白色 Alcantara 绗缝面料，背景为 Iconica Blu 穿孔图案。虽然驾驶室主要为黑色，包括黑色阳极氧化定制底盘板，但杯架固定器、车顶内衬中心边框和安全带各处都有装饰，全部采用 Iconica Blu 饰面。

Reversario 配有独特的三件式行李箱套装，反映了委托客户的生活方式。其公文包、周末旅行包和西装包均采用黑色皮革制成，饰有 Iconica Blu 镶边和灰白色 Alcantara 搭配，代表了终极生活方式系列。

Battista Anniversario 于 2020 年推出，旨在庆祝 Battista ‘Pinin’ Farina 创建传奇的 Pininfarina 客车制造商和设计公司 90 周年。仅有五款。

Battista Reversario 与 Anniversario 一样，是意大利有史以来最强大的道路合法汽车，由最先进的动力系统提供动力。世界上第一辆纯电动超级 GT 采用高容量 120 kWh 锂离子电池，该电池包含在坚固而轻质的碳纤维外壳内。

四个独立的高性能电动机（一个驱动每个车轮）与全扭矩矢量、电子稳定性控制和软件差速器相结合，使驾驶员能够以前所未有的方式定制动力传输和操控响应，而其 T 形液冷电池包安装在座椅后面中央，以确保低重心。

Battista独特的发射控制技术有助于实现一级方程式赛车般的加速，0-60英里/小时加速时间为1.79秒，0-100公里/小时加速时间为1.86秒，0-120英里/小时加速时间为4.49秒，0-200公里/小时加速时间仅为4.75 秒。

Battista 将超级跑车性能与传统 GT 的续航里程和豪华座舱相结合，采用全轮驱动，并可选择五种驾驶模式来定制驾驶动力：Calma、Pura、Energica、Furiosa 和 Carattere。

Reversario 的客户评论道： “Anniversario 和 Reversario 注定是由 Automobili Pininfarina 团队打造的。我只是向他们提出挑战，让他们明白，如果你追随自己的内心和热情，就能创造出什么。所有功劳都归于他们。

这对双胞胎跑车是汽车界从未实现过的完整和完美。他们不仅拥有世界上最伟大的汽车设计师的遗产和血统，拥有世界上最伟大的汽车设计师的名字和不可磨灭的印记，而且还作为镜像相互补充。

这对双胞胎将永远与完美的爱情联系在一起。这对双胞胎永远不会分开，因为它们在设计上真正统一。”

Automobili Pininfarina 首席设计官 Dave Amantea 补充道： “ Reversario 是最终的委托。它从原版 Anniversario 中汲取灵感，体现在各个方面，利用永恒的色彩组合创造出单独或共同使用的对立面。这是我们“梦想汽车”的最佳体现。成为现实。迄今为止的哲学。”