据彭博社报道，英国目前正在起草 AI 监管草案，进一步加强对 GPT-4 等 AI 模型的监管力度，确保 AI 发展处于可控状态，不会对人类造成潜在危害。 英国科学、创新和技术部（DSIT）目前已经开始起草相关的法案，最早可能会在 2024 年年底前发布，或者于 2025 年年初在法国举行的人工智能会议上公布。 英国此前对待 AI 一直采取谨慎的态度，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）在去年举行的首届世界领导人人工智能峰会上表示，各国不应“急于监管”人工智能。 不过英国文化、媒体与体育部的官员以及 DSIT 一直推动修改英国版权法，以保护内容创作者免受人工智能模型对其内容的搜刮。 AI 你可能会喜欢 百度发布“全球首个 AI 原生操作系统”DuerOS X，用于小度音箱等2024/04/16 13:25 小众新车：AUTOMOBILI PININFARINA 电动超级跑车：REVERSARIO 和 ANNIVERSARIO2024/04/16 12:17 百度李彦宏：文心一言用户数突破 2 亿，API 日均调用量突破 2 亿2024/04/16 10:11 篆码生物完成数千万元种子轮融资，推进原创超小型高效基因编辑器研发2024/04/16 10:06