据彭博社报道，英国目前正在起草 AI 监管草案，进一步加强对 GPT-4 等 AI 模型的监管力度，确保 AI 发展处于可控状态，不会对人类造成潜在危害。

英国科学、创新和技术部（DSIT）目前已经开始起草相关的法案，最早可能会在 2024 年年底前发布，或者于 2025 年年初在法国举行的人工智能会议上公布。

英国此前对待 AI 一直采取谨慎的态度，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）在去年举行的首届世界领导人人工智能峰会上表示，各国不应“急于监管”人工智能。

不过英国文化、媒体与体育部的官员以及 DSIT 一直推动修改英国版权法，以保护内容创作者免受人工智能模型对其内容的搜刮。