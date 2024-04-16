近日，基因编辑公司篆码生物完成数千万元人民币种子轮融资，本轮由幂方健康基金独家领投。本轮融资所筹资金将主要用于基因编辑管线开发和推动，和超小型编辑器平台建设。

篆码生物成立于2023年，致力将高效的超小型基因编辑器临床转化为“给药一次即终身治愈”的基因药物。其拥有超小型高效基因编辑器alphaCas、基于宏基因组的基因编辑器挖掘平台，具备超小型基因编辑器的工程化能力和快速的靶点筛选和管线开发能力。基于前沿的基因编辑技术，篆码生物致力于将基因编辑疗法从遗传病拓展至慢性常见病，开发best-in-class和first-in-class新药。

关于此次融资，本轮独家领投方幂方健康基金邓灵泉博士表示：“新一代基因编辑底层工具Cas蛋白酶在整个创新细胞和基因治疗领域的地位与芯片在高科技领域的地位有一定的可比性。这个领域由欧美科学家率先突破和创造，但可喜的是，中国科学家们在这个关键领域奋起直追，并逐步迎头赶上、做出世界一流的科研成果。上海科技大学的季泉江教授就是该领域冉冉升起的一颗新星。季教授于2021年在Nature子刊上发表文章报道当时全球最小的具有编辑活性的Cas蛋白，之后又于2023年在Cell子刊上全球首次报道具有清晰自主知识产权的新型微型CRISPR-Cas12n家族核酸酶。基于这些优异科研成果，我选择坚定不移地支持季教授和上海科技大学将这些成果进行转化应用。当我们寻找到同样优秀的美国头部基因编辑生物技术公司里有强烈意愿和决心回国跟季教授共同创业的工业界人才之后，幂方健康基金团队迅速决策，投资共同创立了篆码生物。篆码生物致力于成为体内基因编辑领域具有全球影响力的一家中国公司，我们很荣幸能与其起步时即同行，也将坚定不移地持续支持和助力其成功。”