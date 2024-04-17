面对竞争激烈的市场，奔驰修改了EQS。这款电动旗舰不仅将在 2024 年车型年进行改造和设备升级。这家德国汽车制造商还升级了技术——尽管电池更大，但奔驰将保留 400 伏架构。

电池和性能得到升级

由于电池容量从 108.4 kWh 增加到 118 kWh，EQS 450 4MATIC 的最大 WLTP 续航里程从 717 公里增加到 799 公里。 EQS 450+ 的续航里程为 683-822 公里，甚至超过了 800 公里大关。梅赛德斯表示，由于电池容量更大，EQS 将“更适合长距离行驶”。

然而，预期的 800 伏电压等级切换并没有随着“广泛更新”而发生。 EQS 继续在 400 伏电压下工作。这意味着最大充电功率仍为 200 kW，并且随着电池容量的增加，充电时间将略有增加。不过，梅赛德斯并未在新闻稿中说明任何充电容量或时间。它只是强调了幅度最多增加百分之十一。预计转向 800 伏的计划并未取消：“据内部人士透露，作为 2026 年车型升级的一部分，EVA2 车型还应该配备采用 800 伏技术的自主开发的 eATS 2.0 传动系统。集团首席执行官奥拉·康林松 (Ola Källenius) 解释说，梅赛德斯并不打算在未来车型中采用基于法雷奥发动机的现有系统的“单一部分”。一切都将重新设计”。

该技术的另一项变化是：EQS（和 EQE）的全轮驱动版本现在可以牵引多达 1,700 公斤，而不是之前的最大牵引力 750 公斤。 “这意味着它们达到了与 SUV 衍生品相似的水平。例如，客户现在可以拖曳一辆拖车，”梅赛德斯说。

另一个新功能涉及能量回收：由于能量回收在日常驾驶中经常使用，而刹车盘几乎不使用，因此一项特殊功能“将通过不时自动将刹车片贴到刹车盘上来维护刹车系统”。由于再生制动的回收比例很高，与内燃机车型相比，EQS 轿车中的制动盘在常规驾驶过程中的使用频率较低。一项特殊功能可通过不时自动将刹车片贴到制动盘上来帮助维护制动系统。

借助“自动变道”（ALC）功能，梅赛德斯-奔驰现在在欧洲进一步智能地开发了 SAE 2 级驾驶辅助系统。在具有两条结构上独立的车道且指定最大速度为 140 公里/小时的高速公路上支持自动变道。该功能是 2024 年款 EQS 车型的标准配置。

外观和内饰进行改进

外观和设备的变化对于奢侈品客户来说可能至少同样重要。此前，梅赛德斯之星被集成到黑色面板格栅中，与前灯无缝融合。然而，特别是对于来自亚洲的客户来说，引擎盖上独立的梅赛德斯星是一种身份象征，而这在 EQS 上以前是没有的——直到现在。 “设计师们现在已经为 EQS 改进了这个独立的外观：电动旗舰配备了新的散热器盖，镀铬应用是 Electric Art 系列的标准配置。镀铬和齐平安装的板条与深黑色的环境形成优雅的对比。该格栅与前引擎盖上的一颗星星相结合，将前卫的 EQ 外观与标志性的、具有地位意识的梅赛德斯·奔驰标志融为一体。”

其他精致的细节也体现在EQS轿车的内饰上。 B 柱上的空调通风口现在采用镀铬装饰。对比色缝线和 Nappa 皮革滚边增强了后排乘客的舒适枕头。

EQS 轿车车型配备可选的带有行政内饰套件的 Pinnacle Trim，前排乘客座椅也可以向前折叠，为第二排乘客提供额外的空间，后排座椅的靠背可调节至 38 度。还包括快速加热后排座椅、后排乘客颈部和肩部加热以及后排座椅深度的气动调节。另一个独特的元素是集成在前排座椅后部的照明装饰装饰。

EQS 轿车的标准后排座椅也增强了舒适性。后排座椅靠背的角度可通过按钮在 27 度至 36 度之间调节，并且后​​排座椅靠背还额外添加了 0.2 英寸的泡沫。分层设计也在视觉上强调了乘客的个人舒适度。

自 2024 年车型起，MBUX Hyperscreen 成为 EQS 轿车的标准配置。三个显示屏几乎无缝地相互融合，形成一个超过 55 英寸宽的弧形屏幕带。此外，还可选装“带行政座椅的后部舒适升级套件”。 “它放置在前排座椅的导轨之间，显着提高了后排乘客的舒适度，因为他或她可以将脚以一定角度放置，”梅赛德斯解释道。 “这个最新的细节是后部舒适套件增强版的另一个但绝不是唯一的便利性：乘客座椅可以向前折叠，后排靠背可以调节至 38 度。这确保了更多的空间。”

通过这次车型升级，梅赛德斯显然是在努力迎合客户，从而提高销量。新EQS可从2024年4月25日起订购。基本价格保持不变。