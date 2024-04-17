人形机器人领域如今百家争鸣，但波士顿动力公司却做出了一个令人意外的决定：正式宣布退役自家液压驱动的人形机器人 Atlas。

这一决定似乎与当前人形机器人领域蓬勃发展的态势相悖。要知道，如今各大公司正斥资数亿美金竞相研发人形机器人。不过，分析人士指出，Atlas 的退役或许并非意味着终结，而更像是为公司未来的新项目让路。

近年来，波士顿动力一直致力于将技术产品商业化。现代汽车的收购以及公司历史上第二任 CEO 罗布·普莱特（Rob Playter）的上任，都进一步加速了这一进程。再加上外界对于 Agility、Figure、1X 和 Apptronik 等人形机器人公司的浓厚兴趣，不难推测波士顿动力至少认真考虑过涉足商用人形机器人领域。

事实上，波士顿动力在人形机器人研发方面一直走在行业前列。Atlas 机器人于 2013 年首次亮相，至今已走过 10 年历程。最初，Atlas 的研发由美国国防部高级研究计划局（DARPA）资助，并在 DARPA 举办的机器人挑战赛中崭露头角。

DARPA 表示：“Atlas 在问世之初就是当时最先进的人形机器人之一，但它本质上只是软件‘大脑’和‘神经’的物理载体。” 当时的 DARPA 项目经理吉尔·普拉特（Gill Pratt）将 Atlas 比作婴儿，“一岁大的孩子走路摇摇晃晃，摔跤更是家常便饭。当我们将这些机器人与科幻小说进行对比时，请记住，这才是我们目前所处的发展阶段。”

在过去的十年间，Atlas 取得了长足的进步，并持续出现在波士顿动力的研究和宣传视频中。然而，今天标志着 Atlas 机器人征程的结束。尽管其在运动能力方面取得的诸多突破仍然令人印象深刻，但诸如液压驱动等技术在当今机器人领域已显得有些过时。

耐人寻味的是，就在今年 2 月份，波士顿动力还发布了一段名为“Atlas Struts”的视频，展示了 Atlas 的最新能力，似乎在暗示该项目即将走向商业化。视频展示了 Atlas 酷炫的增强现实感知能力以及专为工厂车间作业而设计的新型抓取器。考虑到现代汽车的背景，人们不难想象未来 Atlas 的“后代”将会出现在汽车制造的生产线上。

作为告别礼物，波士顿动力发布了一段视频，回顾了 Atlas 的高光时刻和搞笑的跌倒瞬间。这既是致敬，也展现了那些完美编排的视频背后所付出的艰辛努力。