根据Canalys发布的报告，随着全球宏观经济的复苏，以及消费需求回升，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长11%。在Galaxy AI的积极推动下，三星以20%的市场份额重归榜首。苹果位居第二，市场份额为16%，在其战略重点市场上面临挑战。由于小米新品走量机型红米A3的竞争优势，其以14%的市场份额位居第三。传音以10%的市场份额位居第四，OPPO以8%的市场份额位居前五。

Canalys分析师周乐轩(Le Xuan Chiew)表示：“全球智能手机市场迎来良好开局，与去年同期相比有明显改善。由于经济低迷和通胀压力，2023 年第一季度的发展举步维艰。但随着经济企稳、新产品上市和促销力度加大，市场出现反弹，为智能手机厂商提供重振市场增长的绝佳机会。厂商正通过推广其优质产品，如旗舰产品上的先进AI功能和服务，以及采用基于生态的产品策略，抓住新机遇。苹果很有可能在2024年公布其AI策略，这将为该品牌提供机会，推动其高端产品的发展，并重燃整个生态系统的产品创新。”

乐轩补充说：“市场价格两极分化日益严重。入门级市场已经饱和，小米和传音都推出新品。与此同时，vivo、OPPO和三星希望通过在营销方面的投入和探索新的增长途径，以在高端市场获得更大份额。通过持续推广Galaxy AI，三星成功促进了其 S24 系列的出货，其表现已超越上一代产品。展望未来，厂商正在加大对拉美和东南亚等新兴地区的投入，这些市场拥有蓬勃发展的中产阶级，与已经饱和的市场相比，其智能手机普及率正持续上升，同时对高端机型的偏好也在不断上升。”

Canalys研究分析师钟晓磊(Lucas Zhong)表示：“尽管市场向好，但智能手机厂商必须密切关注库存水平。在全球通胀形势仍不明朗的情况下，厂商在库存管理方面采取谨慎的态度，以降低供过于求的风险，确保财务稳定。Canalys预计，2024 年第二季度库存将略有回调，渠道商的目标是消化过去几个季度的库存，为今年下半年的新品发布腾出空间，从而实现更可持续的增长。”