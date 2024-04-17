在方程豹汽车春季发布会上，方程豹新产品矩阵正式发布，硬派旗舰豹8全球首发，豹3概念车SUPER 3以及概念跑车SUPER 9同步亮相，用科技将想象力化为现实，集中展示了方程豹对于汽车产品形态与用户生活的全新求解。

官方介绍，作为比亚迪集团打造的全球首个专业个性化汽车品牌，方程豹始终致力于为用户创造更加缤纷多彩的生活方式。在不久后的北京车展，方程豹将携带产品矩阵亮相。

据了解，方程豹汽车产品矩阵包括了豹5、豹8、豹3构成的“583”硬派家族，以及跑车SUPER 9，是方程豹规划中“2+X”产品体系的初步落地（“2”指硬派SUV、跑车，“X”指方程豹将与用户共同求解的更多其他汽车品类）。

具体来看，豹5自2023年11月上市以来已累计交付近2万辆。豹8脱胎于此前发布的概念车SUPER 8，是对硬派旗舰的深度解，新车以“未来星舰”美学塑造了极具未来感、力量感与威严感的旗舰产品。

SUPER 3是豹3的概念车，基于“星际战车”的灵感，以简洁、夸张、立体的线条创造出雕塑般的金属车身结构，形成张扬的个性表达。SUPER 9作为Speedster品类的专业跑车，SUPER 9采用“太空座舱”式双驾驶室、开放式车顶设计所打造的新能源时代高性能跑车。

在2024方程豹汽车春季发布会上，现场还展出了许多豹5用户的爱车，其中众多经过用户自行深度改装修饰，个性十足。豹5在DMO、云辇-P等核心技术的加持下实现了超强动力、超低油耗、超高享受、超强智控四大标准，可兼顾越野性能和城市舒适。

据了解，豹5在技术层面打造专属以电为主的串并联架构，行业首创CTC电池底盘一体化技术和非承载式柔性连接车身设计，实现了城市SUV的油耗水平和舒适性。

与此同时，豹5作为可放电补能的新能源硬派SUV，给予了用户创造自由周边生活的更多可能性。该车搭载6kW放电功率、高达20kW的原地发电能力，以及原车自带的31.8kW·h电量，助力用户打开更多使用场景。