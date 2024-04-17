继年初宣布与玩具商 Mattel 合作推出芭比翻盖手机后，近日，HMD 又携手啤酒品牌喜力以及创意公司 Bodega 推出了另一款主打怀旧风的手机——无聊手机（The Boring Phone）。

该手机更多细节信息可以在喜力官网获取，不过需要年满 21 岁才能浏览。简单来说，无聊手机是一款透明的翻盖手机，没有智能手机的各种应用程序，旨在让人们放下手机，享受与朋友畅饮的快乐时光。

这款手机将仅通过赠品形式提供，总共限量生产 5000 部。手机内部配备了 2.8 英寸 QVGA 显示屏，外部为 1.77 英寸显示屏，拥有 30 万像素摄像头和 3.5 毫米耳机插孔，支持通过 2G、3G 和 4G 通话和发短信。

无聊手机的核心并不是性能参数，而是一种营销噱头，同时也代表了一种有趣的复古潮流。如果你需要导航，喜力的宣传网站建议你直接发短信向朋友询问路线。作为对 HMD 持有诺基亚品牌授权的致敬，这款手机还内置了贪吃蛇游戏，透明机身的设计也让不少人直呼“情怀回归”。

无聊手机将首先在英国通过社交媒体活动赠送，稍晚时候将陆续登陆其他市场。没有抢到无聊手机也没关系，喜力将在 6 月份推出一款名为“无聊应用”（Boring App）的手机软件，让智能手机也能变得“无聊”，帮助用户减少对手机的依赖。