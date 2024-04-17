美国宇航局局长比尔·尼尔森和日本文部科学大臣森山雅人签署了一项协议，以推动人类可持续地探索月球。

日本将设计、开发和操作加压漫游车，用于载人和无人月球探索。 NASA将提供月球车的发射和运送服务，并为日本宇航员提供两次前往月球表面的机会。

另外，拜登总统和岸田首相还宣布，“如果实现重要基准，日本国民将成为第一位在未来的阿尔忒弥斯任务中登陆月球的非美国宇航员。”

加压月球车的目的是让宇航员能够走得更远，在月球表面工作更长时间。

日本将设计、开发和操作加压漫游车，用于载人和无人月球探索。 NASA将提供月球车的发射和运送服务，并为日本宇航员提供两次前往月球表面的机会。

另外，拜登总统和岸田首相还宣布，“如果实现重要基准，日本国民将成为第一位在未来的阿尔忒弥斯任务中登陆月球的非美国宇航员。”

“对星星的探索是由公开、和平、共同探索宇宙的国家领导的。对于拜登总统和岸田首相领导下的美国和日本来说，情况就是如此。”尼尔森说。 “美国将不再独自在月球上行走。借助这辆新的火星车，我们将在月球表面发现突破性的发现，这将造福人类并激励阿尔忒弥斯一代。”

封闭式加压漫游车将作为宇航员长期生活和工作的移动栖息地和实验室，使宇航员能够走得更远，并在不同的地理区域进行科学研究。它将能够容纳两名宇航员穿越月球南极附近地区长达 30 天的时间。美国宇航局目前计划在阿耳忒弥斯七号和后续任务中使用加压漫游车，寿命大约为 10 年。

森山表示：“我们很荣幸签署历史性的实施安排，该安排将作为日美月球探测伙伴关系新时代的象征而被人们长久铭记。” “在比以往任何时候都更牢固的伙伴关系下，我们将与日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）共同推动这一举措，包括开发可极大扩展月球表面探索能力的加压漫游车，以实现日本和美国宇航员共同探索月球的共同目标月亮。”

该安排属于《日本政府和美利坚合众国政府为和平目的合作进行太空探索和利用外层空间（包括月球和其他天体）的框架协议》，该协议 于 2017 年签署。 2023 年 1 月，并认识到各国在和平探索方面的共同利益。

该框架协议促进了各国之间广泛的联合活动，包括空间科学、地球科学、空间运营和探索、航空科学和技术、空间技术、空间运输、安全和任务保证等等。除了月球表面探索协议外，合作伙伴还将在框架协议的基础上，签署未来日本参与美国宇航局 蜻蜓 任务和 南希·格雷斯·罗马太空望远镜的协议。美国和日本还打算在日本宇宙航空研究开发机构的下一代太阳观测卫星SOLAR-C上进行合作，该卫星将通过观测太阳的紫外线辐射来研究太阳大气的奥秘。

山川说：“随着日本和美国与国际和行业合作伙伴携手探索月球表面及其他地区，加压漫游车将为整个阿耳忒弥斯架构做出强有力的贡献。” “日本宇宙航空研究开发机构已准备好协助文部科学省，并利用我们的科学和技术专业知识推动这一进程，以在月球上建立可持续的人类存在。”

根据 2022年签署的Gateway实施安排 ，NASA还将为日本宇航员提供在未来的阿尔忒弥斯任务中担任Gateway船员的机会，日本将提供Gateway的环境控制和生命支持系统以及货物运输。

通过阿耳忒弥斯，美国宇航局将把第一位女性、第一位有色人种及其第一位国际合作伙伴宇航员送上月球，做出新的科学发现，并探索比以往更多的月球表面，以造福所有人。