阿尔法罗密欧米兰全球首发几天后，该汽车制造商宣布该车将以不同的名称推出。在意大利政府批评 Stellantis 品牌的首选后，它将被称为“Junior”。

意大利工业部长阿道夫·乌尔索 (Adolfo Urso) 在首映式前后指出，自 2003 年起，意大利就制定了一项法律，禁止非意大利制造的“听起来像意大利”的产品——以前称为 Milano 的汽车将在波兰制造。

“波兰无法生产名为 Milano 的汽车。意大利法律禁止这样做，”乌尔索说。 Stellantis 屈服了，将这款小型 SUV 重新命名为“Stellantis”。该汽车制造商在一份声明中写道：“选择‘米兰’这个深受公众喜爱的名字是为了向这座我们的历史始于 1910 年的城市致敬。” “尽管阿尔法·罗密欧认为该名称符合所有法律要求，并且存在比新车名称更重要的问题，但阿尔法·罗密欧仍决定将其从“Milano”更改为“Alfa Romeo Junior”，本着宣传的精神互相理解。”

阿尔法罗密欧很快就找到了一个新名字：Junior这个名字也是公众调查中最受欢迎的名字之一。仅次于米兰。

阿尔法罗密欧上周推出了这款小型SUV。它将采用纯电池电力驱动，可选择 115 kW 或 176 kW 驱动器和 54 kWh 电池。前者的 WLTP 续航里程可达 410 公里。后者的续航里程尚未公布。